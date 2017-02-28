На вооружении белорусской милиции могут появиться квадрокоптеры

Использовать их планируют, например, для поиска потерявшихся в лесу людей. «Квадрокоптер с соответствующей техникой — видеокамерой, тепловизионным оборудованием — позволит нам в труднодоступных местах более эффективно отыскивать их», — отметил министр. На данный момент при поиске заблудившихся задействуются значительные людские и технические ресурсы.

Есть и другие задачи, которые МВД может выполнять с помощью квадрокоптеров. Например, искать угнанные транспортные средства. Однако, по словам Игоря Шуневича, прежде чем делать централизованные закупки, милиция изучит целесообразность их применения в своей практике.