В одном из торговых центров Севастополя таможенники изъяли шуб на 30 млн. рублей
Таможенники провели выездные проверочные мероприятия в торговых точках, расположенных в одном их торговых центров Севастополя.
Таможенники провели выездные проверочные мероприятия в торговых точках, расположенных в одном их торговых центров Севастополя.
В результате проведенных мероприятий установлен факт реализации изделий верхней одежды из меха (шубы), имеющих признаки незаконно ввезенных в Российскую Федерацию. Количество шуб составило 262 единицы. Во время проверки также выявлены шубы с отсутствием маркировки. Вся меховая продукция изъята. По предварительной оценке, стоимость товаров составила свыше 30 млн. рублей, — сообщает
Сейчас проходит проверка законности перемещения шуб через таможенную границу Евразийского экономического союза.