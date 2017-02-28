В одном из торговых центров Севастополя таможенники изъяли шуб на 30 млн. рублей

В результате проведенных мероприятий установлен факт реализации изделий верхней одежды из меха (шубы), имеющих признаки незаконно ввезенных в Российскую Федерацию. Количество шуб составило 262 единицы. Во время проверки также выявлены шубы с отсутствием маркировки. Вся меховая продукция изъята. По предварительной оценке, стоимость товаров составила свыше 30 млн. рублей, — сообщает пресс-служба Севастопольской таможни.

Сейчас проходит проверка законности перемещения шуб через таможенную границу Евразийского экономического союза.