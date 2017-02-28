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18:10 (мск), источник: АиФ Крым

В Крыму стало известно во сколько обойдется эвакуация и хранение авто

Власти Крыма установили тарифы на перемещение и хранение на специализированной стоянке задержанных транспортных средств.

Источник: РИА "Новости"

Государственный комитет по ценам и тарифам РК назвал суммы, которые придется отдать водителям за перемещение и хранение их задержанных автомобилей, сообщили в пресс-службе Госкомцен.

«Установлены тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке. Стоимость эвакуации транспортных средств по республике составила 1860 руб», — уточнили в сообщении.

Также в пресс-службе заявили, что перемещение и хранение задержанных авто в крымской столице обойдется в 2 тыс руб, а на территории Ялты — 2,3 тыс руб.

Помимо этого, в госкомитете добавили, что цена за хранение задержанных транспортных средств установлена за один полный час. Так, собственники средств категории «А» будут должны заплатить 12,5 руб, категории «В», «D» массой до 3,5 тонн — 25 руб, категории «D» массой более 3,5 тонн, «С» и «Е» — 50 руб, для негабаритных автомобилей — 75 руб.

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