В Крыму стало известно во сколько обойдется эвакуация и хранение авто
Власти Крыма установили тарифы на перемещение и хранение на специализированной стоянке задержанных транспортных средств.
Власти Крыма установили тарифы на перемещение и хранение на специализированной стоянке задержанных транспортных средств.
Государственный комитет по ценам и тарифам РК назвал суммы, которые придется отдать водителям за перемещение и хранение их задержанных автомобилей, сообщили в
«Установлены тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке. Стоимость эвакуации транспортных средств по республике составила 1860 руб», — уточнили в сообщении.
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Помимо этого, в госкомитете добавили, что цена за хранение задержанных транспортных средств установлена за один полный час. Так, собственники средств категории «А» будут должны заплатить 12,5 руб, категории «В», «D» массой до 3,5 тонн — 25 руб, категории «D» массой более 3,5 тонн, «С» и «Е» — 50 руб, для негабаритных автомобилей — 75 руб.