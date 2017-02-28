Увольнение главного архитектора Симферополя признано незаконным

Исковое заявление о незаконности увольнения Мавлютов подал еще в конце декабря. Судье Эвелине Федоренко потребовалось провести несколько судебных заседаний и истребовать у сторон дополнительные доказательства, чтобы вынести справедливое решение. Администрация отстаивала увольнение по 22-й статье «Закона о муниципальной службе» — несоблюдение ограничений и норм муниципальной службы. Но адвокату Мавлютова удалось доказать в суде, что увольнение в момент нахождения чиновника на больничным противоречит Трудовому кодексу РФ.

В результате увольнение по инициативе работодателя признано незаконным. По сути это означает, что Мавлютов согласно решению суда должен быть восстановлен в должности.

— Мне было важно отстоять свои честь и достоинство, — заявил Мавлютов «РГ». — Поэтому сегодняшним решением суда я удовлетворен.

В случае восстановления в должности Мавлютов намерен сосредоточить свои усилия на борьбе с незаконными градостроительными решениями.

Также в будущем Мавлютов намерен добиваться возмещения морального ущерба за размещение его фотографии на так называемой «Доске позора» в администрации Симферополя, которая к сегодняшнему дню уже демонтирована.