Увольнение главного архитектора Симферополя признано незаконным
Центральный районный суд Симферополя признал незаконным увольнение бывшего главного архитектора Симферополя Эрнста Мавлютова. Об этом сообщил его адвокат Жан Запрута.
Центральный районный суд Симферополя признал незаконным увольнение бывшего главного архитектора Симферополя Эрнста Мавлютова. Об этом сообщил его адвокат Жан Запрута.
Исковое заявление о незаконности увольнения Мавлютов подал еще в конце декабря. Судье Эвелине Федоренко потребовалось провести несколько судебных заседаний и истребовать у сторон дополнительные доказательства, чтобы вынести справедливое решение. Администрация отстаивала увольнение по 22-й статье «Закона о муниципальной службе» — несоблюдение ограничений и норм муниципальной службы. Но адвокату Мавлютова удалось доказать в суде, что увольнение в момент нахождения чиновника на больничным противоречит Трудовому кодексу РФ.
В результате увольнение по инициативе работодателя признано незаконным. По сути это означает, что Мавлютов согласно решению суда должен быть восстановлен в должности.
— Мне было важно отстоять свои честь и достоинство, — заявил Мавлютов «РГ». — Поэтому сегодняшним решением суда я удовлетворен.
В случае восстановления в должности Мавлютов намерен сосредоточить свои усилия на борьбе с незаконными градостроительными решениями.
Также в будущем Мавлютов намерен добиваться возмещения морального ущерба за размещение его фотографии на так называемой «Доске позора» в администрации Симферополя, которая к сегодняшнему дню уже демонтирована.
— Если вас без суда выставляют на всеобщее обозрение по желанию