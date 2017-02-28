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18:48 (мск), источник: "Российская газета"

Увольнение главного архитектора Симферополя признано незаконным

Центральный районный суд Симферополя признал незаконным увольнение бывшего главного архитектора Симферополя Эрнста Мавлютова. Об этом сообщил его адвокат Жан Запрута.

Исковое заявление о незаконности увольнения Мавлютов подал еще в конце декабря. Судье Эвелине Федоренко потребовалось провести несколько судебных заседаний и истребовать у сторон дополнительные доказательства, чтобы вынести справедливое решение. Администрация отстаивала увольнение по 22-й статье «Закона о муниципальной службе» — несоблюдение ограничений и норм муниципальной службы. Но адвокату Мавлютова удалось доказать в суде, что увольнение в момент нахождения чиновника на больничным противоречит Трудовому кодексу РФ.

В результате увольнение по инициативе работодателя признано незаконным. По сути это означает, что Мавлютов согласно решению суда должен быть восстановлен в должности.

— Мне было важно отстоять свои честь и достоинство, — заявил Мавлютов «РГ». — Поэтому сегодняшним решением суда я удовлетворен.

В случае восстановления в должности Мавлютов намерен сосредоточить свои усилия на борьбе с незаконными градостроительными решениями.

Также в будущем Мавлютов намерен добиваться возмещения морального ущерба за размещение его фотографии на так называемой «Доске позора» в администрации Симферополя, которая к сегодняшнему дню уже демонтирована.

— Если вас без суда выставляют на всеобщее обозрение по желанию кого-то — это похоже на средневековье и инквизицию, — ранее заявлял Мавлютов. — Иск на эту тему я намерен подать в ближайшее время, потому что такие действия без решения суда порочат репутацию гражданина.

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