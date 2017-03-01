Разрушенный памятник ВДВ в Воронеже отремонтируют в марте

Подрядчик отремонтирует разрушенный памятник «Воронеж — родина ВДВ» в Северном микрорайоне города в течение марта, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-центре облправительства во вторник, 28 февраля. Две гранитные плиты упали с монумента после Дня защитника Отечества.

Об инциденте на утро после праздника корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил горожанин Константин Новоселов. По мнению молодого человека, памятник, скорее всего, разрушили вандалы. Правоохранителям предстоит проверить эту информацию. Монумент находится на балансе регионального департамента строительной политики.

С начала 2017 года плиты с памятника ВДВ отрываются во второй раз — аналогичная история произошла ровно месяц назад, 23 января. В предыдущий раз тоже плиты находились рядом с монументом.

Памятник «Воронеж — родина ВДВ» установили в парке Победы на месте высадки первого парашютного десанта 4 сентября 2010 года. Скульптура состоит из десантника в военной форме 1930-х годов и мальчика с моделью самолета в руках. Фигуры стоят под куполом парашюта. Автор монумента — Владимир Петрихин.