Главе Татарстана Рустаму Минниханову исполнилось 60 лет

Да и напряженный график руководителя одного из передовых регионов страны практически съедает все свободное время. И не только его, но и подчиненных. Как-то один из вновь назначенных министров признался корреспонденту «РГ», что был в шоке, узнав, что коллеги из других субъектов РФ могут позволить себе отдых после рабочего дня. Пришел домой — и вроде как уже не министр.

В Татарстане же руководителям ведомств приходится быть в боевой готовности круглосуточно. После того как по инициативе Рустама Минниханова, увлеченного IT-технологиями, чиновников снабдили «мобильным офисом» и обучили работать с гаджетами, они всегда на связи с главой республики.

А он «никому спуску не дает». Сам постоянно учится (то английскому, то слепому набору текста) и того же требует от других. Это еще со школы — там у него по всем предметам было «хорошо» и «отлично». Другая, появившаяся еще в детстве полезная привычка Рустама Минниханова — во все вникать самому.

— Он знает жизнь! — так емко охарактеризовал своего преемника первый президент РТ Минтимер Шаймиев.

Об этом, кстати, говорили еще его одногруппники по сельхозинституту. По их словам, когда они сдавали экзамен по предмету «Тракторы и автомобили», Минниханову даже билет брать не пришлось. Преподаватель поставил студентам условие: если ответят правильно, как отремонтировать машину, сразу получат «отлично». Заработать пятерку таким образом смог лишь Рустам.

На каком бы посту ни работал Минниханов: главой ли Высокогорского района, министром финансов РТ, премьер-министром республики, — о нем всегда говорили как о технократе и практике, отлично понимающем цену знаниям и времени. Совещания по 10−15 минут — это про него.

У Минниханова, понятно, другой регламент. Но и тут он нашел, как сэкономить время: большинство совещаний проходит в режиме видеоконференций. Главам районов теперь незачем часто ездить в Казань. Дел и на местах хватает — одни только программы чего стоят. Тут и обеспечение учителей ноутбуками, и капремонт школ, и строительство сельских клубов и фельдшерско-акушерских пунктов, и создание города для айтишников — Иннополиса, и реконструкция парков, набережных и скверов. А с 2017 года добавится еще и модернизация поликлиник.

Сейчас он в сельском районе на полях, а через два часа уже может быть на переговорах за рубежом.

Рустам Минниханов задал такой ритм работы, что за ним не успеть. Сейчас он в сельском районе на полях, а через два часа уже может быть на переговорах за рубежом. И так весь день. Каждый день. Глава Татарстана, заслуженный мастер спорта РФ, привык жить на высокой скорости. Он неоднократный призер и победитель автогонок, любитель покататься на горных лыжах и сыграть в хоккей.

А соперник Минниханов — серьезный. Об этом, кстати, открыто заявил президент Ночной хоккейной лиги Александр Якушев перед состоявшимся недавно в Казани матчем звезд НХЛ со сборной ветеранов татарстанского хоккея.

— Участие этого игрока вызывает у нас определенную опаску, — сказал он. — Играть будем против него персонально и предельно жестко.

Матч закончился вничью: 13:13. За пять минут до конца периода исход определил капитан татарстанской сборной Рустам Минниханов, забросивший в ворота противника свою вторую шайбу….