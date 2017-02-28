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18:58 (мск), источник: Новый Калининград

18 жителей Калининградской области перешагнули 100-летний рубеж

Среди них 17 мужчин и только одна женщина.

В Калининградской области в настоящее время проживает 270 тыс пенсионеров, это 27,4% от общей численности населения региона. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» во вторник сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Из них 85,5% являются получателями страховой пенсии по старости, по инвалидности — 4,6%, по случаю потери кормильца — 3,1%. Среди калининградских пенсионеров большинство — женщины (72%), их на 110,9 тыс человек больше, чем пенсионеров-мужчин. 10,7% пенсионеров (26,7 тыс человек) — люди старше 80 лет.

По данным на начало года 18 жителей Калининградской области (17 женщин и 1 мужчина) перешагнули 100-летний рубеж. Самая пожилая пенсионерка, которой 106 лет, проживает в Полесском районе.

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