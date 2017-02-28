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18:57 (мск), источник: УНИАН

В Самборе военных кормят кашей с червями: Полторак приказал провести расследование

Министр обороны Степан Полторак назначил служебное расследование в связи с информацией, распространенной в средствах массовой информации о неудовлетворительном состоянии питания в воинской части, дислоцированной в Самборе (Львовская область).

Источник: УНИАН

По данным пресс-службы Минобороны, в воинскую часть уже выехала группа представителей Министерства обороны для осуществления проверки.

Как отмечается, услуги по питанию в указанной воинской части, согласно договору, предоставляет компания ООО «Геус-групп», поэтому Полторак направил специальные мобильные группы во все военные части, где услуги предоставляет эта компания.

Кроме того, согласно сообщению, министр обороны Украины обратился к главному военному прокурору Украины с целью возбуждения уголовного дела в отношении указанных фактов и наказания виновных.

О нарушениях писали пользователи соцсетей, сообщает Львовская газета. В частности, по их словам, черви не только в каше, а плавают и в напитках.

По данным газеты, общество с ограниченной ответственностью «ГЕУС-ГРУПП» основано 2 сентября 2014 года в г. Киеве (офис — г. Киев, вул. Семьи Хохловых, 8).

Учредители — Саенко Александр Владимирович, Генкин Аркадий Владимирович, Абрамов Владимир Алексеевич. Руководитель в соответствии с уставом — Саенко Александр.

Виды деятельности: производство готовой пищи и блюд, их поставка, выращивание овощей и бахчевых культур, лесозаготовка, пресноводное рыболовство, оптовая торговля фруктами и овощами, молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами, предоставление услуг мобильного питания.

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