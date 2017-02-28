Во Флориде енот попытался украсть сумку на глазах у туристки

Девушка каталась на доске с веслом в парке Уики Уэши Спринг, штат Флорида. Енот осторожно подобрался к ней и, не стесняясь хозяйки, схватил сумку с вещами и продуктами. Однако американка не растерялась и отобрала сумку у наглого зверька.

«Это, наверное, самый яркий момент моей поездки во Флориду», — написала она в комментарии к видео.