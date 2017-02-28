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20:33 (мск), источник: РИА Новости

Во Флориде енот попытался украсть сумку на глазах у туристки

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В сети набирает популярность видео с енотом, попытавшимся украсть у туристки сумку.

Девушка каталась на доске с веслом в парке Уики Уэши Спринг, штат Флорида. Енот осторожно подобрался к ней и, не стесняясь хозяйки, схватил сумку с вещами и продуктами. Однако американка не растерялась и отобрала сумку у наглого зверька.

«Это, наверное, самый яркий момент моей поездки во Флориду», — написала она в комментарии к видео.

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