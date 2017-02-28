Исаакиевский собор изо льда построили в Карелии
Ледяной храм XVIII века вырезали художники из
Ледяной храм XVIII века вырезали художники из
Исаакиевская церковь по проекту Антонио Ринальди появилась в Карелии, сообщает Joint Point.
Исаакиевская церковь — это третий петербургский храм во имя Св. Исаакия. Петербургские архитекторы ориентировались на эскизы и чертежи великого зодчего Антонио Ринальди.
Настоящий храм начали строить в мае 1768 года. Но он сильно отличался от проекта Ринальди и был впоследствии разобран.
Создатели ледяного собора решили таким образом выказать свое уважение великому зодчему.