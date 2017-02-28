Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого»
Голландский политик пообещал выбросить соглашение с Украиной
В Москве почти не осталось новостроек экономкласса
Звезды 80-х: что произошло с легендами сцены
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя
В Сбербанке ожидают рекордно низких ставок по ипотеке
Покупку жилья за наличные ограничат
Сын Караченцова рассказал подробности о ДТП: Машину вела Поргина
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
"Ситуация меняется": крымские татары не хотят на Украину
Слова Савченко о Путине вызвали резонанс в Киеве
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
21:23 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Челябинская пятиэтажка трещит по швам

В чем причина и что делать жильцам?

Как спасти многоэтажку в Челябинске, которая рискует развалиться на части?

В стенах здания зияют огромные трещины. В чем причина и что делать жильцам, разбиралась корреспондент ГТРК «Южный Урал» Дарья Блинова.

Сначала подумала, что снова упал метеорит, признается Анастасия Гончарова. Вспоминает: внезапно дом сильно затрясло. Перепуганная женщина позвонила в МЧС и пошла осматривать квартиру.

«Я в эту комнату захожу, здесь иконки все попадали и земля на полу. Откуда, думаю. Наверх смотрю — трещина», — рассказывает Анастасия Гончарова, жительница Челябинска.

Пятиэтажка буквально трещит по швам. Жители выяснили: землетрясение здесь не причем. Прямо под окнами их дома предприниматели снесли сквер и вырыли огромный котлован. Люди уверены: трещины появились от вибраций — из-за того, что мерзлую землю долбили экскаватором.

«В скором будущем они будут работать виброинструментом, что также повлияет на то, что трещины будут разрастаться», — считает Аркадий Котов, житель Челябинска.

Рассказывают: еще несколько лет назад им обещали, что обновят полузаброшенный сквер и построят в нем детское кафе. Но чем глубже котлован, тем больше жильцы сомневаются в благих намерениях строителей. А глядя на стены и потолки, дрожат от страха: боятся, что их дом может попросту рухнуть. За ответом идут к вагончику рабочих — требуют разрешение на строительство.

«Сквер здесь не предусмотрен, здесь нет благоустройства территории», — изучают документы жители.

С представителем компании-подрядчика южноуральским «Вестям» удалось поговорить по телефону. Как заявил главный инженер Артем Попов, взамен вырубленных деревьев высадят 400 новых. А что касается трещин, по его мнению, со строителей взятки гладки.

«Трещины были до начала котлована, и это все зафиксировано в администрации Курчатовского района», — утверждает Артем Попов, главный инженер ООО «Альфа».

Но люди с этим не согласны. Они уже обратились за помощью в прокуратуру и к коммунальщикам. Специалисты установили маячки, чтобы отслеживать дальнейшее движение трещин. А жители тем временем думают, с кого требовать возмещение ущерба.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известный актер умер после операции
Россия и Китай наложили вето на антисирийские санкции в СБ ООН
Сын хоккеиста Петрова рассказал о причинах смерти отца
Снайпер выстрелил в толпу во время выступления Олланда
В России выпустят золотую монету номиналом в 20 000 рублей
Фото советницы Трампа в Овальном кабинете возмутило соцсети
В России составили национальный рейтинг туристических брендов
Иранское телевидение заретушировало тело Шарлиз Терон
Спорт
«Петров был лучшим центрфорвардом в нашей истории» Утром 28 февраля скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир Петров. Прославленному игроку московского ЦСКА и сборной СССР было 69 лет
Авто
DS 7 Crossback: французы сделали автомобиль для Парижа Новый кроссовер DS 7 Crossback удивил. И не только нас, но и парижан. Последние вообще счастливы — этот автомобиль построен фактически в честь их города
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого» Актриса и телеведущая будет оценивать кулинарные способности участников и звезд в шоу «ТилиТелеТесто»
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Цены на новостройки в Петербурге вырастут весной
В Госдуме предложили вернуть строительные кооперативы
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Валерий Меладзе исполнил мечту девочки из хосписа 11-летняя Даша Гарева, пациентка хосписа «Дом с маяком», мечтала о встрече с певцом. Меладзе не только встретился с Дашей, но и пригласил девочку на репетицию шоу «Голос.Дети».
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь