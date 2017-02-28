Челябинская пятиэтажка трещит по швам

Как спасти многоэтажку в Челябинске, которая рискует развалиться на части?

В стенах здания зияют огромные трещины. В чем причина и что делать жильцам, разбиралась корреспондент ГТРК «Южный Урал» Дарья Блинова.

Сначала подумала, что снова упал метеорит, признается Анастасия Гончарова. Вспоминает: внезапно дом сильно затрясло. Перепуганная женщина позвонила в МЧС и пошла осматривать квартиру.

«Я в эту комнату захожу, здесь иконки все попадали и земля на полу. Откуда, думаю. Наверх смотрю — трещина», — рассказывает Анастасия Гончарова, жительница Челябинска.

Пятиэтажка буквально трещит по швам. Жители выяснили: землетрясение здесь не причем. Прямо под окнами их дома предприниматели снесли сквер и вырыли огромный котлован. Люди уверены: трещины появились от вибраций — из-за того, что мерзлую землю долбили экскаватором.

«В скором будущем они будут работать виброинструментом, что также повлияет на то, что трещины будут разрастаться», — считает Аркадий Котов, житель Челябинска.

Рассказывают: еще несколько лет назад им обещали, что обновят полузаброшенный сквер и построят в нем детское кафе. Но чем глубже котлован, тем больше жильцы сомневаются в благих намерениях строителей. А глядя на стены и потолки, дрожат от страха: боятся, что их дом может попросту рухнуть. За ответом идут к вагончику рабочих — требуют разрешение на строительство.

«Сквер здесь не предусмотрен, здесь нет благоустройства территории», — изучают документы жители.

С представителем компании-подрядчика южноуральским «Вестям» удалось поговорить по телефону. Как заявил главный инженер Артем Попов, взамен вырубленных деревьев высадят 400 новых. А что касается трещин, по его мнению, со строителей взятки гладки.

«Трещины были до начала котлована, и это все зафиксировано в администрации Курчатовского района», — утверждает Артем Попов, главный инженер ООО «Альфа».

Но люди с этим не согласны. Они уже обратились за помощью в прокуратуру и к коммунальщикам. Специалисты установили маячки, чтобы отслеживать дальнейшее движение трещин. А жители тем временем думают, с кого требовать возмещение ущерба.