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21:17 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Прогноз погоды на 1 марта

1 марта погода в нашей республике будет определяться областью пониженного давления.

Ночью ожидается облачная погода с прояснением. Небольшой снег, по востоку до умеренного, слабый гололед. Днем синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами небольшой снег.

Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью минус 4−9, при прояснении минус 12−17. Днем +1, -4. В Уфе без осадков, ночью минус 6−8, при прояснении минус 12−14, днем -1, -3.

Относительная влажность воздуха 60−97 процентов. Атмосферное давление 755 — 760 мм.рт.ст.

В последующие два дня местами пройдут небольшие осадки, температура воздуха днем несколько повысится.

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