Прогноз погоды на 1 марта
1 марта погода в нашей республике будет определяться областью пониженного давления.
1 марта погода в нашей республике будет определяться областью пониженного давления.
Ночью ожидается облачная погода с прояснением. Небольшой снег, по востоку до умеренного, слабый гололед. Днем синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами небольшой снег.
Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью минус 4−9, при прояснении минус 12−17. Днем +1, -4. В Уфе без осадков, ночью минус 6−8, при прояснении минус 12−14, днем -1, -3.
Относительная влажность воздуха 60−97 процентов. Атмосферное давление 755 — 760 мм.рт.ст.
В последующие два дня местами пройдут небольшие осадки, температура воздуха днем несколько повысится.