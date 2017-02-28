В Молдове редкими заболеваниями страдают около тысячи человек, в основном дети

Даниле Бантя 14 лет. Когда ему едва исполнился месяц, у него обнаружили редкую болезнь — фенилкетонурию, которая поражает мозг. Ему приходится придерживаться низкобелковой диеты, чтобы избежать необратимых нарушений в умственном развитии.

Родители ребенка говорят, что с тех пор, как страховой полис стал покрывать значительную часть расходов на лечение, им удается сэкономить до пяти тысяч леев в месяц.

Специалисты в области генетики говорят, что своевременная диагностика этого заболевания дает шанс на нормальную жизнь.

«К сожалению, мы еще не умеем своевременно, в первые же месяцы жизни, диагностировать редкие болезни. А это чревато необратимыми последствиями. Существует опасность отставания в умственном развитии, возникновения психомоторных нарушения и даже полиорганной недостаточности», — сказала генетик Наталья Ушурелу.

В настоящее время государство предоставляет компенсируемые препараты для лечения лишь нескольких наследственных болезней.

«Мы знаем о всех трудностях, с которыми сталкиваются родители. Ведь им порой приходится искать лекарства за рубежом. Мы должны пересмотреть список редких болезней. Так как помощи в случае лишь восьми- девяти заболеваний недостаточно», — отметила министр здравоохранения Руксанда Главан.

День редких болезней во всем мире отмечается в последний день февраля. В нашей стране его отмечают уже второй год подряд. По этому случаю студенты Университета медицины и фармацевтики имени Тестемицану организовали флешмоб.

По статистике, в мире редкими заболеваниями страдают примерно 350 миллионов человек. До сих пор известны около восьми тысяч патологий. В половине случаев болеют дети. Треть из них умирает до года, остальные — до пяти лет.