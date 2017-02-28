Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого»
Голландский политик пообещал выбросить соглашение с Украиной
В Москве почти не осталось новостроек экономкласса
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Собчак против Брежневой: последний шанс
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
Как законно увеличить площадь санузла
«Не оставили шансов»: Порошенко о выигранном у России сражении
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
"Ситуация меняется": крымские татары не хотят на Украину
Слова Савченко о Путине вызвали резонанс в Киеве
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
20:31 (мск), источник: Publika.md

В Молдове редкими заболеваниями страдают около тысячи человек, в основном дети

Почти тысяча наших соотечественников, большинство из которых дети, страдают редкими заболеваниями. На лечение таких пациентов государство выделяет до 30 миллионов леев в год. Эта сумма лишь частично покрывает необходимое лечение.

Источник: Publika.md

Даниле Бантя 14 лет. Когда ему едва исполнился месяц, у него обнаружили редкую болезнь — фенилкетонурию, которая поражает мозг. Ему приходится придерживаться низкобелковой диеты, чтобы избежать необратимых нарушений в умственном развитии.

Родители ребенка говорят, что с тех пор, как страховой полис стал покрывать значительную часть расходов на лечение, им удается сэкономить до пяти тысяч леев в месяц.

Специалисты в области генетики говорят, что своевременная диагностика этого заболевания дает шанс на нормальную жизнь.

«К сожалению, мы еще не умеем своевременно, в первые же месяцы жизни, диагностировать редкие болезни. А это чревато необратимыми последствиями. Существует опасность отставания в умственном развитии, возникновения психомоторных нарушения и даже полиорганной недостаточности», — сказала генетик Наталья Ушурелу.

В настоящее время государство предоставляет компенсируемые препараты для лечения лишь нескольких наследственных болезней.

«Мы знаем о всех трудностях, с которыми сталкиваются родители. Ведь им порой приходится искать лекарства за рубежом. Мы должны пересмотреть список редких болезней. Так как помощи в случае лишь восьми- девяти заболеваний недостаточно», — отметила министр здравоохранения Руксанда Главан.

День редких болезней во всем мире отмечается в последний день февраля. В нашей стране его отмечают уже второй год подряд. По этому случаю студенты Университета медицины и фармацевтики имени Тестемицану организовали флешмоб.

По статистике, в мире редкими заболеваниями страдают примерно 350 миллионов человек. До сих пор известны около восьми тысяч патологий. В половине случаев болеют дети. Треть из них умирает до года, остальные — до пяти лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россия и Китай наложили вето на антисирийские санкции в СБ ООН
Сын хоккеиста Петрова рассказал о причинах смерти отца
Жандарм выстрелил в толпу во время выступления Олланда
Михаил Саакашвили зарегистрировал свою партию
Фото советницы Трампа в Овальном кабинете возмутило соцсети
В России составили национальный рейтинг туристических брендов
Иранское телевидение заретушировало тело Шарлиз Терон
Спорт
«Петров был лучшим центрфорвардом в нашей истории» Утром 28 февраля скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир Петров. Прославленному игроку московского ЦСКА и сборной СССР было 69 лет
Авто
DS 7 Crossback: французы сделали автомобиль для Парижа Новый кроссовер DS 7 Crossback удивил. И не только нас, но и парижан. Последние вообще счастливы — этот автомобиль построен фактически в честь их города
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого» Актриса и телеведущая будет оценивать кулинарные способности участников и звезд в шоу «ТилиТелеТесто»
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
В Москве стало больше домов, где летом не отключат воду
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Валерий Меладзе исполнил мечту девочки из хосписа 11-летняя Даша Гарева, пациентка хосписа «Дом с маяком», мечтала о встрече с певцом. Меладзе не только встретился с Дашей, но и пригласил девочку на репетицию шоу «Голос.Дети».
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь