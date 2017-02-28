Третьяковка и Кремль возглавили туристический рейтинг

Источник: Агентство «Москва»

Третьяковская галерея, Петергоф и тульский пряник оказались более сильными брендами, чем Красная площадь. Это следует из впервые составленного в России национального рейтинга туристических брендов, с которым ознакомились «Известия». Исследование подготовили центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с агентством BCGroup и журналом «Отдых в России». Составители распределяли строчки топа, опираясь на данные об узнаваемости брендов и потребительскую оценку его привлекательности (по данным опросов).

Возглавила национальный рейтинг туристических брендов Третьяковская галерея.

На втором месте оказался московский Кремль, замкнул тройку Эрмитаж. Другие объекты в десятке также преимущественно из Москвы и Санкт-Петербурга: Петергоф, Большой театр, Исаакиевский собор, тульский пряник, Красная площадь, ВДНХ и город-курорт Сочи.

Московский Кремль. Слева направо: Архангельский собор, колокольня Ивана Великого, Успенский собор, храм Двенадцати апостолов, Государственный Кремлевский дворец, Никольская башня Кремля. | Источник: РИА "Новости"

Наиболее неожиданным для составителей рейтинга оказался успех тульского пряника — в тексте исследования они назвали его попадание в десятку лидеров «настоящей сенсацией».

Тульский пряник | Источник: РИА "Новости"

Всего в топ-100 попали 62 «объекта показа» (так эксперты обозначили географические объекты, курорты, места отдыха, достопримечательности и даже известные промышленные объекты), 21 гастрономический бренд, 11 народных художественных промыслов, пять туристических маршрутов и только одно мероприятие. Из нестоличных достопримечательностей достаточно высоко в рейтинге оказались курорт «Роза Хутор» (13-я строчка), озеро Байкал (15-я), остров Валаам (16-я), Эльбрус (18-я) и Анапа (19-я).

Озеро Байкал | Источник: РИА

В числе гастрономических брендов в топ-100 оказались алтайский мед (22-е место), адыгейский сыр (23-е), вологодское масло (33-е), тамбовская картошка (44-е), пожарские котлеты (53-е) и другие. Из промыслов самыми сильными брендами оказались тульский самовар (24-е место), калининградские изделия из янтаря (36-е) и вологодское кружево (43-е).

Вологодское кружево | Источник: РИА "Новости"

Наиболее привлекательным маршрутом ожидаемо стало «Золотое кольцо России», занявшее 17-ю строчку. Единственное событие, попавшее в топ-100 брендов — московский парад Победы (12 место).

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Наиболее привлекательными для туристов российскими регионами, по исследованию, можно назвать Москву, Московскую и Владимирскую области — с ними ассоциируется по шесть брендов из топ-100. По пять брендов в рейтинге приходится на Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург и Тульскую область, четыре — на Вологодскую область. В тексте исследования отмечено, что в топ не попало ни одного объекта из «активно развивающей туризм Республики Татарстан». Эксперты также подчеркнули, что в сотню не вошли кемеровский горнолыжный курорт «Шерегеш», пляжи Каспийского моря (Республика Дагестан), и «даже часто упоминаемый в СМИ Ельцин-центр в Екатеринбурге».

Слабо позиционированы регионами и объекты чемпионата мира по футболу-2018, замечено в тексте исследования.

Как объяснил гендиректор «Рейтинга» Арсен Аристакесян, в рамках исследования оценивались более 1 тыс. региональных брендов. Их отобрали из представленных региональными чиновниками, как «визитные карточки» территорий, продвижением которых они занимаются. Затем в рамках опроса респондентов спрашивали, известен ли бренд лично им, ассоциируется ли он с регионом и хотел бы собеседник отправиться в регион для ознакомления с брендом. После процентную долю ответов «да» на каждый вопрос суммировали, и в зависимости от количества набранных баллов бренд занимал свое место в топе. Заместитель главы Ростуризма Олег Скорый отметил, что сегодня региональные чиновники «понимают необходимость создания своего бренда и агитировать уже никого не надо».

В регионах создаются рабочие группы при губернаторах. Где-то работа уже идет давно, а кто-то еще только в начале пути. У нас есть что еще продавать туристам: Сочи, Камчатку, Дальний Восток… Но иностранцы не знают, что такое Камчатка, у них не возникает никаких ассоциаций Олег Скорый заместитель главы Ростуризма

Сопризеднт Ассоциации брендинговых компаний России Алексей Андреев заметил, что для повышения туристической привлекательности удобно развивать как бренд регион или город в целом.

Инфографика Туристические бренды России