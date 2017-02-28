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20:25 (мск), источник: Известия.Ру

Третьяковка и Кремль возглавили туристический рейтинг

В России составили национальный рейтинг туристических брендов.

Источник: Агентство «Москва»

Третьяковская галерея, Петергоф и тульский пряник оказались более сильными брендами, чем Красная площадь. Это следует из впервые составленного в России национального рейтинга туристических брендов, с которым ознакомились «Известия».

Исследование подготовили центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с агентством BCGroup и журналом «Отдых в России». Составители распределяли строчки топа, опираясь на данные об узнаваемости брендов и потребительскую оценку его привлекательности (по данным опросов).

Возглавила национальный рейтинг туристических брендов Третьяковская галерея.

На втором месте оказался московский Кремль, замкнул тройку Эрмитаж. Другие объекты в десятке также преимущественно из Москвы и Санкт-Петербурга: Петергоф, Большой театр, Исаакиевский собор, тульский пряник, Красная площадь, ВДНХ и город-курорт Сочи.

Московский Кремль. Слева направо: Архангельский собор, колокольня Ивана Великого, Успенский собор, храм Двенадцати апостолов, Государственный Кремлевский дворец, Никольская башня Кремля. | Источник: РИА "Новости"

Наиболее неожиданным для составителей рейтинга оказался успех тульского пряника — в тексте исследования они назвали его попадание в десятку лидеров «настоящей сенсацией».

Тульский пряник | Источник: РИА "Новости"

Всего в топ-100 попали 62 «объекта показа» (так эксперты обозначили географические объекты, курорты, места отдыха, достопримечательности и даже известные промышленные объекты), 21 гастрономический бренд, 11 народных художественных промыслов, пять туристических маршрутов и только одно мероприятие.

Из нестоличных достопримечательностей достаточно высоко в рейтинге оказались курорт «Роза Хутор» (13-я строчка), озеро Байкал (15-я), остров Валаам (16-я), Эльбрус (18-я) и Анапа (19-я).

Озеро Байкал | Источник: РИА

В числе гастрономических брендов в топ-100 оказались алтайский мед (22-е место), адыгейский сыр (23-е), вологодское масло (33-е), тамбовская картошка (44-е), пожарские котлеты (53-е) и другие. Из промыслов самыми сильными брендами оказались тульский самовар (24-е место), калининградские изделия из янтаря (36-е) и вологодское кружево (43-е).

Вологодское кружево | Источник: РИА "Новости"

Наиболее привлекательным маршрутом ожидаемо стало «Золотое кольцо России», занявшее 17-ю строчку. Единственное событие, попавшее в топ-100 брендов — московский парад Победы (12 место).

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Наиболее привлекательными для туристов российскими регионами, по исследованию, можно назвать Москву, Московскую и Владимирскую области — с ними ассоциируется по шесть брендов из топ-100. По пять брендов в рейтинге приходится на Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург и Тульскую область, четыре — на Вологодскую область.

В тексте исследования отмечено, что в топ не попало ни одного объекта из «активно развивающей туризм Республики Татарстан». Эксперты также подчеркнули, что в сотню не вошли кемеровский горнолыжный курорт «Шерегеш», пляжи Каспийского моря (Республика Дагестан), и «даже часто упоминаемый в СМИ Ельцин-центр в Екатеринбурге».

Слабо позиционированы регионами и объекты чемпионата мира по футболу-2018, замечено в тексте исследования.

Как объяснил гендиректор «Рейтинга» Арсен Аристакесян, в рамках исследования оценивались более 1 тыс. региональных брендов. Их отобрали из представленных региональными чиновниками, как «визитные карточки» территорий, продвижением которых они занимаются. Затем в рамках опроса респондентов спрашивали, известен ли бренд лично им, ассоциируется ли он с регионом и хотел бы собеседник отправиться в регион для ознакомления с брендом. После процентную долю ответов «да» на каждый вопрос суммировали, и в зависимости от количества набранных баллов бренд занимал свое место в топе.

Заместитель главы Ростуризма Олег Скорый отметил, что сегодня региональные чиновники «понимают необходимость создания своего бренда и агитировать уже никого не надо».

В регионах создаются рабочие группы при губернаторах. Где-то работа уже идет давно, а кто-то еще только в начале пути. У нас есть что еще продавать туристам: Сочи, Камчатку, Дальний Восток… Но иностранцы не знают, что такое Камчатка, у них не возникает никаких ассоциаций
Олег Скорый заместитель главы Ростуризма

Сопризеднт Ассоциации брендинговых компаний России Алексей Андреев заметил, что для повышения туристической привлекательности удобно развивать как бренд регион или город в целом.

Инфографика
Туристические бренды России

— Мне бы хотелось привести один успешный пример. Это Урюпинск. Не так давно город озаботился созданием собственного бренда, разработал его, получив звание «столицы российской провинции», и, что самое главное, продолжает активно развивать этот бренд. Ценно, что, работая над своим продвижением, город использует оригинальные коммуникационные инструменты — от организации собственных выставок до проведения краудфандинговых кампаний в интернете, — сказал Алексей Андреев.

Он добавил, что развитие бренда именно региона не только повышает туристическую привлекательность, но сулит и другие выгоды — например, привлекательность для инвесторов или увеличение добавочной стоимости произведенных в регионе товаров.

Комментарии
2
вася полянский
Кубань с её морями, горами в лесах, реками вот самый лучший а главное безопасный курорт мировой!
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маугли
Красная площадь, Кремлёвская стена с прахом умерших -это память целой эпохи. и устраивать там концерты , ледовые катки, футбольные баталии=кощунственно. хотя чему тут удивляться-страна предалась блуду, греху. Люцифер правит бал
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