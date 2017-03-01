Метеорологи спрогнозировали аномально теплое начало весны в Воронеже

Начало весны в Воронеже будет аномально теплым, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» руководитель регионального гидрометцентра Александр Сушков в последний день календарной зимы, 28 февраля. В первой половине марта температура воздуха превысит норму на 7−10 градусов.

По словам главного метеоролога области, высокий температурный режим приведет к тому, что «половодье в регионе будет растянуто на продолжительное время».

— Если обычно оттепель приходит 27 марта, то в этом году — ровно на месяц раньше. Несмотря на то, что осадков в феврале выпало 75% от нормы, все равно снега много. Однако, скорее всего, он будет таять постепенно, и серьезных последствий не принесет. Говорит о том, какими будут все три месяца календарной весны в Воронеже пока рано, — рассказал Александр Сушков.

При этом минусовая температура все же ждет воронежцев в марте — однако заморозки будут несильными.

Александр Сушков добавил, что первая декада в Воронеже будет теплой и солнечной — за счет пришедшего с юга антициклона.