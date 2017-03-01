Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого»
Немцы и китайцы едут лечиться в Россию
Минстрой пообещал падение ипотечных ставок ниже 10%
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Еда за баллы: в России вводят продуктовые карточкиКаким образом будет осуществляться продовольственная помощь в России
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя
В Сбербанке ожидают рекордно низких ставок по ипотеке
Покупку жилья за наличные ограничат
Сын Караченцова рассказал подробности о ДТП: Машину вела Поргина
Польша отказывает Украине в помощи и шлет к РФ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
«Пройдут катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ на танки НАТО
Крымские татары не хотят на Украину - опрос
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
09:25 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Метеорологи спрогнозировали аномально теплое начало весны в Воронеже

Температура в марте превысит норму на 7−10 градусов.

Начало весны в Воронеже будет аномально теплым, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» руководитель регионального гидрометцентра Александр Сушков в последний день календарной зимы, 28 февраля. В первой половине марта температура воздуха превысит норму на 7−10 градусов.

По словам главного метеоролога области, высокий температурный режим приведет к тому, что «половодье в регионе будет растянуто на продолжительное время».

— Если обычно оттепель приходит 27 марта, то в этом году — ровно на месяц раньше. Несмотря на то, что осадков в феврале выпало 75% от нормы, все равно снега много. Однако, скорее всего, он будет таять постепенно, и серьезных последствий не принесет. Говорит о том, какими будут все три месяца календарной весны в Воронеже пока рано, — рассказал Александр Сушков.

При этом минусовая температура все же ждет воронежцев в марте — однако заморозки будут несильными.

Александр Сушков добавил, что первая декада в Воронеже будет теплой и солнечной — за счет пришедшего с юга антициклона.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
слабый дождь
+14°
слабый дождь
761 мм рт. ст.
повышенное
94 %
очень высокая
3 м/с
легкий ветер
Губернатор анонсировал отставку главы управления ЖКХ Воронежа
Дональд Трамп пообещал найти новых друзей в мире
В Евросоюзе договорились о визовом режиме для Украины
Япония собирается запустить чартерные рейсы на Курилы
СМИ узнали о нежелании Зюганова баллотироваться в президенты
Трамп исключил Ирак из списка «запретных стран» в новом указе
ФАС России возбудила дело в отношении Минздрава
Подозреваемым в убийстве Ким Чен Нама предъявили обвинения
Спорт
«Петров был лучшим центрфорвардом в нашей истории» Утром 28 февраля скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир Петров. Прославленному игроку московского ЦСКА и сборной СССР было 69 лет
Авто
DS 7 Crossback: французы сделали автомобиль для Парижа Новый кроссовер DS 7 Crossback удивил. И не только нас, но и парижан. Последние вообще счастливы — этот автомобиль построен фактически в честь их города
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого» Актриса и телеведущая будет оценивать кулинарные способности участников и звезд в шоу «ТилиТелеТесто»
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Итальянцы построят дороги в Крыму
В Подмосковье начнут печатать дома на 3D-принтерах
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Валерий Меладзе исполнил мечту девочки из хосписа 11-летняя Даша Гарева, пациентка хосписа «Дом с маяком», мечтала о встрече с певцом. Меладзе не только встретился с Дашей, но и пригласил девочку на репетицию шоу «Голос.Дети».
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь