Обвал Шулявского моста: опубликовано эксклюзивное видео с высоты птичьего полета

Мнения киевлян собирал «Обозреватель».

«Своевременно надо что-то делать. Сказали, что даже не проведены экспертизы моста. Ну извините меня, а завтра принимать решение о ремонте как? Это же время нужно на все это. Я думаю, что не один год» — рассказал житель Киева.

«Я думаю, это — результат небрежного отношения городских властей к своим обязанностям. Этот мост горел уже очень давно. Знаю, был проект реконструкции путепровода, но, очевидно, не было денег в бюджете. Но за это время можно было решить эту проблему. Нужно срочно что-то делать, потому что это очень важный путепровод, если он выйдет из строя — будет очень большая нагрузка на другие», — сказал другой местный житель.

Как отметил инспектор столичной патрульной полиции Виталий Свинобой, реакция водителей — «очень злая», потому что некоторые из-за ЧП не могли попасть домой.

Еще в 2013 году появилась информация о том, что Шулявский мост может рухнуть, не дожидаясь реконструкции.