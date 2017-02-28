Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого»
Голландский политик пообещал выбросить соглашение с Украиной
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Еда за баллы: в России вводят продуктовые карточкиКаким образом будет осуществляться продовольственная помощь в России
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
Как законно увеличить площадь санузла
«Не оставили шансов»: Порошенко о выигранном у России сражении
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
"Ситуация меняется": крымские татары не хотят на Украину
Слова Савченко о Путине вызвали резонанс в Киеве
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
20:49 (мск), источник: Обозреватель

Обвал Шулявского моста: опубликовано эксклюзивное видео с высоты птичьего полета

В связи с обвалом части эстакады автомобильного путепровода в районе станции метро «Шулявская» жители Киева сетуют, что городским властям давно было известно о его аварийности, но проблема так и не была решена до случившейся аварии.

Мнения киевлян собирал «Обозреватель».

«Своевременно надо что-то делать. Сказали, что даже не проведены экспертизы моста. Ну извините меня, а завтра принимать решение о ремонте как? Это же время нужно на все это. Я думаю, что не один год» — рассказал житель Киева.

«Я думаю, это — результат небрежного отношения городских властей к своим обязанностям. Этот мост горел уже очень давно. Знаю, был проект реконструкции путепровода, но, очевидно, не было денег в бюджете. Но за это время можно было решить эту проблему. Нужно срочно что-то делать, потому что это очень важный путепровод, если он выйдет из строя — будет очень большая нагрузка на другие», — сказал другой местный житель.

Как отметил инспектор столичной патрульной полиции Виталий Свинобой, реакция водителей — «очень злая», потому что некоторые из-за ЧП не могли попасть домой.

Еще в 2013 году появилась информация о том, что Шулявский мост может рухнуть, не дожидаясь реконструкции.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В России начался военный переворот: в США рассказали, кто захватывает власть в Кремле
Россия и Китай наложили вето на антисирийские санкции в СБ ООН
Сын хоккеиста Петрова рассказал о причинах смерти отца
Жандарм выстрелил в толпу во время выступления Олланда
Михаил Саакашвили зарегистрировал свою партию
Фото советницы Трампа в Овальном кабинете возмутило соцсети
В России составили национальный рейтинг туристических брендов
Иранское телевидение заретушировало тело Шарлиз Терон
Спорт
«Петров был лучшим центрфорвардом в нашей истории» Утром 28 февраля скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир Петров. Прославленному игроку московского ЦСКА и сборной СССР было 69 лет
Авто
DS 7 Crossback: французы сделали автомобиль для Парижа Новый кроссовер DS 7 Crossback удивил. И не только нас, но и парижан. Последние вообще счастливы — этот автомобиль построен фактически в честь их города
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого» Актриса и телеведущая будет оценивать кулинарные способности участников и звезд в шоу «ТилиТелеТесто»
Недвижимость
Как законно увеличить площадь санузла
Суд разъяснил, как быть со спорными дачными участками
Покупку жилья за наличные планируют ограничить
В Подмосковье начнут печатать дома на 3D-принтерах
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Валерий Меладзе исполнил мечту девочки из хосписа 11-летняя Даша Гарева, пациентка хосписа «Дом с маяком», мечтала о встрече с певцом. Меладзе не только встретился с Дашей, но и пригласил девочку на репетицию шоу «Голос.Дети».
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь