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10:17 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский госуниверситет останется без статуса опорного вуза

Минобрнауки ограничил количество многопрофильных вузов для одного региона.

Воронежский государственный университет (ВГУ) не сможет побороться за статус опорного вуза, сообщил «Коммерсант-Черноземье» во вторник, 28 февраля. Министерство образования и науки изменило условия программы по созданию многопрофильных опорных университетов, и теперь новый статус может получить только один вуз в каждом из регионов.

По данным издания, рабочая группа ВГУ готовила необходимые для конкурса документы — дорожную карту и план работы в новом статусе почти три месяца.

Ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий сообщил о решении поучаствовать в программе Министерства образования и науки по созданию опорных университетов в декабре 2016 года. Вуз не планировал объединяться с другими университетами для получения нового статуса: правила конкурса Минобрнауки позволяли ВГУ участвовать в программе в одиночку.

Контекст

Минобрнауки обнародовало программу создания многопрофильных опорных региональных университетов в 2015 году. Основная ее цель — оптимизация сети высших учебных заведений за счет их укрупнения и перестройки. Каждое многопрофильное объединение сможет претендовать на программу финансирования на пять лет — с 2016 по 2020 года.

Воронежский технический университет стал одним из победителей федерального конкурса по созданию опорных университетов. Для создания опорного университета вуз объединился с Воронежским архитектурно-строительным университетом. Официальный приказ об их слиянии Минобрнауки издало в марте. Официальное название появилось у опорного вуза 15 сентября. Он стал Центрально-Черноземным государственным инженерным университетом. Ректором опорного вуза по итогам тайного голосования стал и.о.ректора Воронежского технического университета Сергей Колодяжный.

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