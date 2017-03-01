Воронежский госуниверситет останется без статуса опорного вуза

Воронежский государственный университет (ВГУ) не сможет побороться за статус опорного вуза, сообщил «Коммерсант-Черноземье» во вторник, 28 февраля. Министерство образования и науки изменило условия программы по созданию многопрофильных опорных университетов, и теперь новый статус может получить только один вуз в каждом из регионов.

По данным издания, рабочая группа ВГУ готовила необходимые для конкурса документы — дорожную карту и план работы в новом статусе почти три месяца.

Ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий сообщил о решении поучаствовать в программе Министерства образования и науки по созданию опорных университетов в декабре 2016 года. Вуз не планировал объединяться с другими университетами для получения нового статуса: правила конкурса Минобрнауки позволяли ВГУ участвовать в программе в одиночку.

Контекст

Минобрнауки обнародовало программу создания многопрофильных опорных региональных университетов в 2015 году. Основная ее цель — оптимизация сети высших учебных заведений за счет их укрупнения и перестройки. Каждое многопрофильное объединение сможет претендовать на программу финансирования на пять лет — с 2016 по 2020 года.