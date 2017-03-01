Воронежский госуниверситет останется без статуса опорного вуза
Минобрнауки ограничил количество многопрофильных вузов для одного региона.
Минобрнауки ограничил количество многопрофильных вузов для одного региона.
Воронежский государственный университет (ВГУ) не сможет побороться за статус опорного вуза, сообщил «Коммерсант-Черноземье» во вторник, 28 февраля. Министерство образования и науки изменило условия программы по созданию многопрофильных опорных университетов, и теперь новый статус может получить только один вуз в каждом из регионов.
По данным издания, рабочая группа ВГУ готовила необходимые для конкурса документы — дорожную карту и план работы в новом статусе почти три месяца.
Ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий сообщил о решении поучаствовать в программе Министерства образования и науки по созданию опорных университетов в декабре 2016 года. Вуз не планировал объединяться с другими университетами для получения нового статуса: правила конкурса Минобрнауки позволяли ВГУ участвовать в программе в одиночку.
Контекст
Минобрнауки обнародовало программу создания многопрофильных опорных региональных университетов в 2015 году. Основная ее цель — оптимизация сети высших учебных заведений за счет их укрупнения и перестройки. Каждое многопрофильное объединение сможет претендовать на программу финансирования на пять лет — с 2016 по 2020 года.
Воронежский технический университет стал одним из победителей федерального конкурса по созданию опорных университетов. Для создания опорного университета вуз объединился с Воронежским