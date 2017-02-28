Букмекеры оценили шансы Украины выиграть Евровидение 2017

Так, по состоянию на 28 февраля, эксперты сайта Oddschecker заявляют, что Украина занимает 16 место. На первом месте сейчас Италия (конкурсант Франческо Габанни), на втором — Швеция (представитель пока неизвестен), на третьем — Греция, ее представляет Demy.

Интересно, что четвертое место букмекеры отдают России. При этом россияне еще не определились со своим конкурсантом.

Согласно данным на сайте Eurovisionworld, Украина занимает 15 позицию.