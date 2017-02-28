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20:59 (мск), источник: РБК - Украина

Букмекеры оценили шансы Украины выиграть Евровидение 2017

После оглашения победителя Национального отбора на Евровидение 2017 ставки букмекеров на победу Украины в этом конкурсе резко упали.

Так, по состоянию на 28 февраля, эксперты сайта Oddschecker заявляют, что Украина занимает 16 место. На первом месте сейчас Италия (конкурсант Франческо Габанни), на втором — Швеция (представитель пока неизвестен), на третьем — Греция, ее представляет Demy.

Интересно, что четвертое место букмекеры отдают России. При этом россияне еще не определились со своим конкурсантом.

Согласно данным на сайте Eurovisionworld, Украина занимает 15 позицию.

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