Нейробиологи объяснили желание сделать репост

Источник: Reuters

Обмен информацией в интернете играет важную роль в современном обществе, определяя, как будут распространяться новости и идеи, а также какое влияние они окажут на читателей. Каждый день пользователи пишут около четырех миллиардов сообщений в Facebook, 500 миллионов постов в твиттере и 200 миллиардов сообщений по электронной почте, что подчеркивает важность этих каналов коммуникации.

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Между тем, не всей информацией пользователи делятся одинаково охотно: в то время как одни сообщения становятся «вирусными», другие не получают большой популярности. При этом на сегодняшний день почти нет исследований, позволяющих с точки зрения психологии и нейробиологии предсказать вероятность того, что человек поделится той или иной информацией.

Авторы новой работы предположили, что желание поделиться информацией зависит от двух ключевых компонентов: ее ценности для читателя и ее ценности для общества.

В первом случае индивид определяет, насколько она соотносится с его личным опытом или с тем, кем он хотел бы быть, а во втором — насколько она будет интересна окружающим и что другие подумают о нем. Исходя из этого ученые на основе прошлых исследований выделили в головном мозге области, которые должны быть связаны с желанием поделиться сообщением: медиальную префронтальную кору, кору задней части поясной извилины, предклинье, височно-теменной узел и правую верхнюю височную борозду.

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Затем нейробиологи провели эксперимент, в ходе которого они с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии следили за активностью вышеупомянутых областей мозга у 80 добровольцев. Участников эксперимента просили прочитать заголовки и краткие описания статей на медицинские темы из онлайн-версии газеты The New York Times, а потом решить, будут ли они репостить у себя в Facebook. Параллельно ученые сравнивали результаты эксперимента с тем, сколько раз реальные читатели поделились этими заметками. Выяснилось, что статьи, которые вызывали наибольшее усиление активности в «ценностных» областях мозга у испытуемых, были также наиболее популярны и среди обычных читателей The New York Times. При этом участники исследования не входили в основную целевую аудиторию газеты — они были студентами в возрасте 18−24 лет.

Полученный результат согласуется с предположением, что человек во многом учитывает важность информации для остальных членов общества.

Кроме того, эксперимент показал, что одновременно активируются области мозга, связанные как с индивидуальными ценностями, так и с общественными. Следовательно, человек принимает во внимание все потенциальные последствия обмена информацией. Кроме того, ученые также сравнили предсказательную силу мозговой активности с предсказательной силой желания поделиться сообщением, которую испытуемые оценивали самостоятельно, и оказалось, что в некоторых случаях она предсказывает «вирусность» статей даже лучше, чем осознанное намерение.