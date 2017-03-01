Нейробиологи объяснили желание сделать репост

Обмен информацией в интернете играет важную роль в современном обществе, определяя, как будут распространяться новости и идеи, а также какое влияние они окажут на читателей. Каждый день пользователи пишут около четырех миллиардов сообщений в Facebook, 500 миллионов постов в твиттере и 200 миллиардов сообщений по электронной почте, что подчеркивает важность этих каналов коммуникации.
Между тем, не всей информацией пользователи делятся одинаково охотно: в то время как одни сообщения становятся «вирусными», другие не получают большой популярности. При этом на сегодняшний день почти нет исследований, позволяющих с точки зрения психологии и нейробиологии предсказать вероятность того, что человек поделится той или иной информацией.
Авторы новой работы предположили, что желание поделиться информацией зависит от двух ключевых компонентов: ее ценности для читателя и ее ценности для общества.
В первом случае индивид определяет, насколько она соотносится с его личным опытом или с тем, кем он хотел бы быть, а во втором — насколько она будет интересна окружающим и что другие подумают о нем. Исходя из этого ученые на основе прошлых исследований выделили в головном мозге области, которые должны быть связаны с желанием поделиться сообщением: медиальную префронтальную кору, кору задней части поясной извилины, предклинье, височно-теменной узел и правую верхнюю височную борозду.
Затем нейробиологи провели эксперимент, в ходе которого они с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии следили за активностью вышеупомянутых областей мозга у 80 добровольцев. Участников эксперимента просили прочитать заголовки и краткие описания статей на медицинские темы из онлайн-версии газеты The New York Times, а потом решить, будут ли они репостить у себя в Facebook. Параллельно ученые сравнивали результаты эксперимента с тем, сколько раз реальные читатели поделились этими заметками.
Выяснилось, что статьи, которые вызывали наибольшее усиление активности в «ценностных» областях мозга у испытуемых, были также наиболее популярны и среди обычных читателей The New York Times. При этом участники исследования не входили в основную целевую аудиторию газеты — они были студентами в возрасте 18−24 лет.
Полученный результат согласуется с предположением, что человек во многом учитывает важность информации для остальных членов общества.
Кроме того, эксперимент показал, что одновременно активируются области мозга, связанные как с индивидуальными ценностями, так и с общественными. Следовательно, человек принимает во внимание все потенциальные последствия обмена информацией.
Кроме того, ученые также сравнили предсказательную силу мозговой активности с предсказательной силой желания поделиться сообщением, которую испытуемые оценивали самостоятельно, и оказалось, что в некоторых случаях она предсказывает «вирусность» статей даже лучше, чем осознанное намерение.
«На практике это означает, что если вы создадите сообщение, которое объяснит читателю, почему, поделившись им, он будет выглядеть лучше в глазах других или каким образом оно улучшит его отношения с окружающими, то это повысит вероятность того, что он действительно сделает репост», — комментирует автор работы.
Недавно ученые объяснили, как социальные сети и репосты друзей могут искажать наше представление о реальности. По их словам, «расшаривая» сообщения друзей и «отписываясь» о тех, чьи мнения отличаются от наших, мы оказываемся в «эхокамере», которая позволяет дезинформации распространяться внутри группы с огромной скоростью. Кроме того, политологи недавно обнаружили, что комментарии на Facebook способны повлиять на мнение избирателей по поводу кандидатуры того или иного политика.
Кристина Уласович