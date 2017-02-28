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28 февраля, источник: Интерфакс

Патриарх Кирилл назвал болезнью погоню за лайками в соцсетях

Глава РПЦ также раскритиковал современную культуру.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU — Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пристыдил безудержную погоню пользователей соцсетей за лайками.

«Сегодня в наших социальных сетях существует реальная болезнь, когда особенно молодые люди готовы идти на любые поступки, даже иногда самые страшные, с риском для жизни, только для того, чтобы кто-то сказал, что эта фотография, отображающая тот или иной поступок, ему понравилась. Для определения такой поддержки используется английское слово «лайк», — сказал патриарх во вторник вечером после богослужения в Богоявленском соборе Москвы.

Так вот, некоторые молодые люди не видят никакой иной цели в жизни, как собирание этих лайков, и если таковых нет, то воспринимают это как личную трагедию.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Между тем, по словам патриарха, тщеславие — один из грехов, «который возбуждает в человеке невероятную чувствительность к тому, как его оценивают люди, и тогда единственной целью жизни становятся действия, слова, поступки, направленные на то, чтобы получить признание от людей».

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Он также раскритиковал современную культуру, наполненную, по его мнению, «видимыми образами, которые, несомненно, возбуждают греховные помыслы».

«Все направление цивилизации идет в ту сторону, чтобы помочь человеку усвоить эти греховные образы. Для многих это важно с точки зрения получения денег, другие преследуют, может быть, более опасные цели, но факт остается фактом: не существует почти ни одного современного художественного фильма, в котором не было бы образа, способного возбуждать греховные помыслы», — заявил предстоятель.

В первые дни Великого поста, который начался в понедельник, патриарх совершает богослужения в разных храмах Москвы. Во время богослужений читается канон святого Андрея Критского, призванный настроить верующих на покаянный лад.

Комментарии
1
Юрий
Однозначно это болезнь, причём привитая западом.
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