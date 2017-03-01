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06:05 (мск), источник: Вести Иркутск

В Ангарске льготников поддержат бесплатными поездками в трамваях

Поездки в трамваях Ангарска для льготников станут безлимитными. Такое распоряжение подписал мэр города нефтехимиков.

Источник: Вести Иркутск

По словам директора МУП «Ангарский трамвай» Виктора Загерсона, дополнительная мера поддержки будет работать с 16 числа каждого месяца. Именно тогда по подсчетам льготников у них и заканчивается проездной. При предъявлении кондуктору единого социального проездного билета, пассажир получит отрывной талон, который нужно будет сохранять до конца поездки.

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