В Ангарске льготников поддержат бесплатными поездками в трамваях

По словам директора МУП «Ангарский трамвай» Виктора Загерсона, дополнительная мера поддержки будет работать с 16 числа каждого месяца. Именно тогда по подсчетам льготников у них и заканчивается проездной. При предъявлении кондуктору единого социального проездного билета, пассажир получит отрывной талон, который нужно будет сохранять до конца поездки.