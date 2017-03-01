Игроки «Енисея» обратились к Путину с просьбой спасти русский хоккей
Спортсмены также поддержали организовавшую массовые автоголы команду «Водник», назвав ее поступок мужественным.
Спортсмены также поддержали организовавшую массовые автоголы команду «Водник», назвав ее поступок мужественным.
Команда по хоккею с мячом «Енисей» (Красноярск) выступила с обращением к президенту России Владимиру Путину, в котором просит его помочь решить сложившуюся в этом виде спорта ситуацию.
В своем обращении красноярская команда также выражает поддержку архангельскому «Воднику», в знак протеста забросившему мячи в свои ворота в игре чемпионата России против иркутского клуба «Байкал-Энергия».
— Мы не можем оставаться в стороне в столь трудные времена для нашего спорта. Закрываются клубы, болельщики перестали ходить на матчи. Зная ситуацию изнутри, мы расцениваем акцию протеста руководства и команды «Водник» из Архангельска как мужественный поступок, который направлен на спасение нашего вида спорта, — говорится в видеообращении, опубликованном на канале Youtube.
— Мотивы «Водника» нам близки и понятны. На протяжении нескольких сезонов мы как хоккеисты сталкиваемся с отсутствием честных и спортивных принципов в играх чемпионата и Кубка России. Мы — хоккеисты, мы просто хотим честно играть в хоккей и радовать своих болельщиков, — подчеркивается в обращении.
— Уважаемый Владимир Владимирович! Помогите нам, спасите наш русский хоккей! Теперь только с вами нам это под силу, — отмечают авторы обращения.
Напомним, что 26 февраля архангельский «Водник» на своем поле проиграл «Байкалу-Энергии» со счетом 9:11, все голы команды забили в свои ворота. Предполагалось, что это было сделано, чтобы избежать встречи с сильным соперником в играх на вылет чемпионата страны.
Результаты матча аннулированы, переигровка состоится 3 марта на нейтральном поле. 28 февраля
По словам главы Федерации хоккея с мячом Архангельской области и начальника «Водника» Дмитрия Минина, команда делала автоголы по его установке в качестве протеста против действий Федерации хоккея с мячом России.
К слову, в следующем году Хабаровск принимает чемпионат мира по хоккею с мячом. Дальневосточная столица в третий раз станет хозяйкой международного первенства.