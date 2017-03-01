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03:46 (мск), источник: RIGMA.INFO

Игроки «Енисея» обратились к Путину с просьбой спасти русский хоккей

Спортсмены также поддержали организовавшую массовые автоголы команду «Водник», назвав ее поступок мужественным.

Команда по хоккею с мячом «Енисей» (Красноярск) выступила с обращением к президенту России Владимиру Путину, в котором просит его помочь решить сложившуюся в этом виде спорта ситуацию.

В своем обращении красноярская команда также выражает поддержку архангельскому «Воднику», в знак протеста забросившему мячи в свои ворота в игре чемпионата России против иркутского клуба «Байкал-Энергия».

— Мы не можем оставаться в стороне в столь трудные времена для нашего спорта. Закрываются клубы, болельщики перестали ходить на матчи. Зная ситуацию изнутри, мы расцениваем акцию протеста руководства и команды «Водник» из Архангельска как мужественный поступок, который направлен на спасение нашего вида спорта, — говорится в видеообращении, опубликованном на канале Youtube.

— Мотивы «Водника» нам близки и понятны. На протяжении нескольких сезонов мы как хоккеисты сталкиваемся с отсутствием честных и спортивных принципов в играх чемпионата и Кубка России. Мы — хоккеисты, мы просто хотим честно играть в хоккей и радовать своих болельщиков, — подчеркивается в обращении.

— Уважаемый Владимир Владимирович! Помогите нам, спасите наш русский хоккей! Теперь только с вами нам это под силу, — отмечают авторы обращения.

Напомним, что 26 февраля архангельский «Водник» на своем поле проиграл «Байкалу-Энергии» со счетом 9:11, все голы команды забили в свои ворота. Предполагалось, что это было сделано, чтобы избежать встречи с сильным соперником в играх на вылет чемпионата страны.

Результаты матча аннулированы, переигровка состоится 3 марта на нейтральном поле. 28 февраля Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Федерации хоккея с мячом России отстранил главных тренеров архангельского «Водника» и иркутской команды «Байкал-Энергия» на 2,5 года каждого и оштрафовал клубы на 300 тысяч рублей каждый.

По словам главы Федерации хоккея с мячом Архангельской области и начальника «Водника» Дмитрия Минина, команда делала автоголы по его установке в качестве протеста против действий Федерации хоккея с мячом России.

К слову, в следующем году Хабаровск принимает чемпионат мира по хоккею с мячом. Дальневосточная столица в третий раз станет хозяйкой международного первенства.

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