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03:12 (мск), источник: Губерния онлайн

С ветеранами даманских событий встретятся хабаровчане

В Хабаровске проведут цикл мероприятий «Взорванная весна», посвященный событиям на острове Даманском. Все встречи и лекции пройдут на базе Центра патриотического воспитания со 2 по 16 марта.

2 и 3 марта в 16:00 состоятся тематические занятия. 4 марта горожан ждет кинолекторий. 16 марта хабаровчане встретятся с ветеранами-даманцами. Для участия в мероприятиях необходимо записаться по телефонам: 8−984−176−00−70 или 47−53−06, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

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