С ветеранами даманских событий встретятся хабаровчане
В Хабаровске проведут цикл мероприятий «Взорванная весна», посвященный событиям на острове Даманском. Все встречи и лекции пройдут на базе Центра патриотического воспитания со 2 по 16 марта.
В Хабаровске проведут цикл мероприятий «Взорванная весна», посвященный событиям на острове Даманском. Все встречи и лекции пройдут на базе Центра патриотического воспитания со 2 по 16 марта.
2 и 3 марта в 16:00 состоятся тематические занятия. 4 марта горожан ждет кинолекторий. 16 марта хабаровчане встретятся с