Первые стаи перелетных птиц замечены в Лазовском заповеднике

Лед на водоемах начал ломаться, в первую очередь освобождаются от ледяного плена устья впадающих в море рек и ручьев. Сюда в поисках пищи устремились зимовавшие в заповеднике утки. Кряквы, крохали, чирки, каменушки стайками перемещаются из бухты в бухту.

По словам орнитолога, научного сотрудника Лазовского заповедника Валерия Шохрина, первыми возвращаются пернатые, зимовавшие не очень далеко, например, на близлежащих территориях соседних стран — в Китае, в Корее.

«В целом зима была теплой, многие речки так и не замерзли полностью, — отмечает специалист, — некоторые перелетные птицы не улетали далеко, а есть и такие, кто оставался зимовать в заповеднике. Например, кряквы и чирки. Сейчас они активизировались и собираются стайками на освобождающихся от льда участках рек».