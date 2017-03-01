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03:11 (мск), источник: Вести Приморье

Первые стаи перелетных птиц замечены в Лазовском заповеднике

Первые, самые ранние признаки весны появились на территории Лазовского заповедника. Здесь уже отметили первую стаю гусей, возвращающуюся в родные края из мест зимовки.

Лед на водоемах начал ломаться, в первую очередь освобождаются от ледяного плена устья впадающих в море рек и ручьев. Сюда в поисках пищи устремились зимовавшие в заповеднике утки. Кряквы, крохали, чирки, каменушки стайками перемещаются из бухты в бухту.

По словам орнитолога, научного сотрудника Лазовского заповедника Валерия Шохрина, первыми возвращаются пернатые, зимовавшие не очень далеко, например, на близлежащих территориях соседних стран — в Китае, в Корее.

«В целом зима была теплой, многие речки так и не замерзли полностью, — отмечает специалист, — некоторые перелетные птицы не улетали далеко, а есть и такие, кто оставался зимовать в заповеднике. Например, кряквы и чирки. Сейчас они активизировались и собираются стайками на освобождающихся от льда участках рек».

Массовый пролёт перелетных птиц в ООПТ ожидается во второй половине марта. В это же время вернутся на родину утки-мандаринки. Эти красавицы зимуют подальше — на юге Китая, в Японии. Наряду с чешуйчатым крохалем мандаринки — один из двух видов уток, постоянно гнездящихся на территории Лазовского заповедника.

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