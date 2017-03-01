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07:17 (мск), источник: Zakon.kz

В первый день весны ожидаются осадки

На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивая погода с осадками, лишь в южной части республики — погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

Источник: Zakon.kz

Местами ожидается туман, гололед, низовая метель. В Алматинской области местами ожидается ветер 17−22, в районе Жаланашколя порывы 28 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15−20 м/с.

В Карагандинской, Костанайской областях местами ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра 15−20 м/с. В Павлодарской области местами ожидается низовая метель, усиление ветра 15−20 м/с.

В Акмолинской, Кызылординской, Мангыстауской областях местами ожидается туман. В Актюбинской, Жамбылской, ночью и утром Атырауской областях местами — туман, гололед. В Южно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с, утром и днем туман, гололед.

В Северо-Казахстанской области ожидается местами низовая метель, усиление ветра 15−20 м/с, ночью и утром — туман.

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