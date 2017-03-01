В первый день весны ожидаются осадки
На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивая погода с осадками, лишь в южной части республики — погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивая погода с осадками, лишь в южной части республики — погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
Местами ожидается туман, гололед, низовая метель. В Алматинской области местами ожидается ветер 17−22, в районе Жаланашколя порывы 28 м/с. В
В Карагандинской, Костанайской областях местами ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра 15−20 м/с. В Павлодарской области местами ожидается низовая метель, усиление ветра 15−20 м/с.
В Акмолинской, Кызылординской, Мангыстауской областях местами ожидается туман. В Актюбинской, Жамбылской, ночью и утром Атырауской областях местами — туман, гололед. В
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