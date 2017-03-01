Дискуссионный клуб начнет работу в хабаровском вузе

«Дискуссионный клуб — уникальный проект не только в нашем городе, но и в крае, нацеленный на воспитание политически грамотной молодежи, на формирование ее активной гражданской позиции. Кроме того, дискуссионный клуб создаст все условия для аккумулирования молодежи нашего региона», — рассказал помощник ректора по молодежной политике Мушех Агаронян.

Проект был разработан в рамках соглашения о сотрудничестве между ХГУЭП, молодежной общественной палатой при Закдуме края и региональным отделением «Молодой гвардии». Документ подписали 28 февраля, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу вуза.