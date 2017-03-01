Ложку дегтя добавит погода в начало теплой весны в Хабаровске

Хабаровск, 1 марта, AmurMedia.

Несмотря на довольно теплое начало весны, которое прогнозируется в Хабаровске, погода в ближайшие три дня в краевом центре выдастся менее комфортной: со 2 по 4 марта температурный фон будет ниже нормы на 2−3 градуса, сообщила корр. ИА AmurMedia начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Галина Брынцева.

— В целом первая декада весны будет теплой — выше нормы на 1−2 градуса. Вместе с тем в ближайшее время — со 2 по 4 марта — температурный фон немного понизится. Однако это на погоду в целом в указанный период сильно не повлияет. В общем нас ожидает начало весны без существенных осадков, то есть снег не исключен, но ближе к концу декады. Температурный фон будет в пределах 17−23°C на юге, до 30 градусов морозов на севере, в горах, −23…−28°C — по территории в целом. Дневные температуры будут в пределах −7…−12°C с повышением к концу декады до −1…−6°C, — сообщила Галина Брынцева.

Грядущее понижение температуры в Хабаровске, по словам специалиста, является неким отголоском непогоды, пришедшей в краевой центр в минувший вторник.