Подруга должницы чуть не лишилась квартиры в Новосибирской области
Жительница Каргата поручившись за подругу при оформлении потребительского кредита, однако ее приятельница не смогла погасить долг, сообщает
Жительница Каргата поручившись за подругу при оформлении потребительского кредита, однако ее приятельница не смогла погасить долг, сообщает
Подруга должницы чуть не лишилась квартиры
Жительница Каргата поручившись за подругу при оформлении потребительского кредита, однако ее приятельница не смогла погасить долг. Приставы возбудили исполнительные производства о солидарном взыскании с обеих женщин кредитных платежей в размере 154 тысячи рублей.
Пристав установил, что у поручительницы в собственности только квартира, которая является единственным жильем, а из предметов быта лишь вещи первой необходимости, на которые по закону наложить арест судебный
«Убедившись в невозможности взыскания задолженности с основного заемщика, судебный
Оценив реальные последствия неуплаты долга, подруга должницы собрала всю необходимую сумму и погасила долг в размере 154 тысячи рублей в полном объеме.