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07:11 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Подруга должницы чуть не лишилась квартиры в Новосибирской области

Жительница Каргата поручившись за подругу при оформлении потребительского кредита, однако ее приятельница не смогла погасить долг, сообщает пресс-служба УФССП по НСО.

Подруга должницы чуть не лишилась квартиры из-за долга в 154 тысяч в Новосибирской области, сообщает пресс-служба УФССП по НСО.

Жительница Каргата поручившись за подругу при оформлении потребительского кредита, однако ее приятельница не смогла погасить долг. Приставы возбудили исполнительные производства о солидарном взыскании с обеих женщин кредитных платежей в размере 154 тысячи рублей.

Пристав установил, что у поручительницы в собственности только квартира, которая является единственным жильем, а из предметов быта лишь вещи первой необходимости, на которые по закону наложить арест судебный пристав-исполнитель не имеет права.

«Убедившись в невозможности взыскания задолженности с основного заемщика, судебный пристав-исполнитель предупредил поручительницу, что имеет право применить в отношении него весь комплекс мер принудительного взыскания вплоть до ареста имущества и ограничения права на выезд за пределы РФ», — пояснили приставы.

Оценив реальные последствия неуплаты долга, подруга должницы собрала всю необходимую сумму и погасила долг в размере 154 тысячи рублей в полном объеме.

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