Сегодня пермяки смогут увидеть сближение Луны с Марсом и Ураном. Астрономическое явление начнётся вечером 1 марта. Сближение Луны с Марсом будет видно через телескоп с 21:34. Подобное передвижение планет вновь можно будет наблюдать только осенью.

К Марсу Луна приблизится в 23:58. Это необычное астрономическое явление будет видно невооружённым взглядом.

Это не последние сближения спутника Земли в этом месяце. 11 марта Луна сблизится в Регулом, а 15 марта — с Юпитером.