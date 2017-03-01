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07:09 (мск), источник: АиФ Прикамье

Сегодня пермяки смогут увидеть сближение Луны с Марсом и Ураном

Астрономическое явление будет видно невооружённым взглядом.

Сегодня пермяки смогут увидеть сближение Луны с Марсом и Ураном. Астрономическое явление начнётся вечером 1 марта. Сближение Луны с Марсом будет видно через телескоп с 21:34. Подобное передвижение планет вновь можно будет наблюдать только осенью.

К Марсу Луна приблизится в 23:58. Это необычное астрономическое явление будет видно невооружённым взглядом.

Это не последние сближения спутника Земли в этом месяце. 11 марта Луна сблизится в Регулом, а 15 марта — с Юпитером.

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