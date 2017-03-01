Строительство школы в Бирюсинске планируют начать в 2017 году — Н. Дикусарова

Об этом в феврале ИА «Байкал Инфо» рассказал директор средней школы № 10 Александр Христич. По его словам, школу, которая уже долгое время находится в аварийном состоянии, посетили председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка и вице-спикер Наталья Дикусарова. «Депутаты пообещали, что расходы на строительство новой школы будут включены в бюджет региона уже в марте, — сказал Александр Христич. — Все необходимые технические документы для строительства у нас есть, получены положительные заключения экспертиз».

Средняя школа № 10 представляет собой шесть разных зданий, которые находятся на значительном расстоянии друг от друга. К примеру, блок начальной школы расположен в бывшем здании яслей, в нескольких километрах от общего блока. Состояние здания просто ужасает — стены, пол, потолок сильно деформировались, крыша прогнила. «Крыша долгое время давила на стены, поэтому они начали разрушаться, а вместе с ними и пол. Нет фундамента, поэтому строение оседает в землю», — сообщил директор. Школьный спортзал стоит в километре от основного блока, еще в нескольких километрах — мастерские. Туалеты находятся на улице. Основное одноэтажное здание школы было построено в 1961 году из бруса, оно давно износилось. «Сейчас школу посещают 450 детей, классы переполнены. Мы ожидаем, что количество учащихся ещё вырастет», — отметил Александр Христич.

По его словам, для новой школы определена площадка, планируют возвести двухэтажное современное здание с двумя спортзалами, бассейном, пищевым блоком и тёплыми туалетами. «Проект школы нам подарили. Мы его доработали с учётом наших условий. А деньги на технические документы и экспертизы выделил бывший ученик нашей школы», — рассказал директор.

«Долгое время я добиваюсь строительства школы в Бирюсинске, — комментирует Наталья Дикусарова. — Неправильно, что в наше время дети получают знания в ужасных условиях. Действующее здание школы № 10 в деревянном исполнении эксплуатируется уже более сорока лет, новая школа просто необходима. Первые шаги к началу строительства сделать уже удалось».