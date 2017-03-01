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07:10 (мск), источник: Informburo.kz

В Казахстане во второй раз отмечают День благодарности

В ряде регионов Казахстана пройдут масштабные республиканские акции, посвящённые празднику.

Источник: Informburo.kz

Указ о ежегодном праздновании 1 марта Дня благодарности подписал в январе 2016 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

С инициативой ежегодно отмечать такой праздник глава государства выступил в 2015 году на XXII сессии Ассамблеи народа Казахстана. Президент предложил объявить 1 марта Днём благодарности, когда представители всех этносов страны могут поблагодарить друг друга и казахов за терпимость и гостеприимство в те годы, когда многие народы были депортированы в страну.

«Было бы справедливым в день образования Ассамблеи народа Казахстана ежегодно отмечать как День благодарности всех этносов друг к другу и к казахам, проявившим милосердие, приняв репрессированных, — сказал тогда Президент.

По мнению главы государства, такой шаг ещё больше сблизил бы этносы. «Этот день может стать ярким праздником милосердия, дружбы и любви всех казахстанцев», — отмечал он.

Год назад во время первого празднования Дня благодарности Нурсултан Назарбаев сообщал, что в Казахстан с начала XX века было насильно депортировано порядка 5,6 млн человек.

«Всего с начала 20 века в Казахстан было переселено 5,6 млн человек со своих насиженных мест в наши земли. Тогда само местное население всего составляло 6 млн человек. Следствием преступной сталинской коллективизации стала гибель от голода 1,5 млн человек. Из тех, кого я перечислил, насильно депортированных, многие потом в благоприятное время переехали на свою историческую родину, и они все Казахстану благодарны», — отмечал тогда Нурсултан Назарбаев.

В Казахстане с населением свыше 17,7 млн человек насчитывается порядка 130 наций и народностей, уточняет «Интерфакс-Казахстан». В рамках празднования Дня благодарности 1 марта в ряде регионов Казахстана пройдут масштабные республиканские акции, передаёт «Казинформ». Об этом сообщил официальный представитель СЦК Мурат Жуманбай.

«В Костанайской области запланирована республиканская акция “Ризашылық — доброта во благо детям”, акция посвящена детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей», — анонсировал Мурат Жуманбай.

В Восточно-Казахстанской области в этот день пройдет благотворительная акция «Помоги ребёнку», в рамках которой состоится торжественный концерт, а также денежный сбор для нужд детей. Кроме того, 3 марта в городе Щучинск Акмолинской области состоится Кубок стран СНГ по боксу среди женщин. Ожидается участие спортсменок из России, Украины, Азербайджана и других стран СНГ.

Отметим, что согласно Закону РК «О праздничных днях», дни, когда празднуются национальные и государственные праздники считаются выходными. День благодарности к таковым не относится. В прошлом году алматинцы путали День благодарности с Днём благодарения.

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