Животные в Московском зоопарке не вышли из спячки из-за аномального тепла
Животные Московского зоопарка не вышли из спячки несмотря на аномальное тепло в столичном регионе, передает агентство городских новостей «Москва».
Животные Московского зоопарка не вышли из спячки несмотря на аномальное тепло в столичном регионе, передает агентство городских новостей «Москва».
Как сообщили в
Сайт «Подмосковье сегодня» отмечает, что нынешняя температура превышает климатическую норму на 7−8 градусов и по времени опережает ее на месяц.