Животные в Московском зоопарке не вышли из спячки из-за аномального тепла

Как сообщили в пресс-службе заведения, в спячке сейчас находятся сурки, медведи, еноты, енотовидные собаки и некоторые рептилии. По словам специалистов, животные начнут просыпаться в первой декаде марта.

Сайт «Подмосковье сегодня» отмечает, что нынешняя температура превышает климатическую норму на 7−8 градусов и по времени опережает ее на месяц.