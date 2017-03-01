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06:11 (мск), источник: Газета.Ру

Животные в Московском зоопарке не вышли из спячки из-за аномального тепла

Животные Московского зоопарка не вышли из спячки несмотря на аномальное тепло в столичном регионе, передает агентство городских новостей «Москва».

Как сообщили в пресс-службе заведения, в спячке сейчас находятся сурки, медведи, еноты, енотовидные собаки и некоторые рептилии. По словам специалистов, животные начнут просыпаться в первой декаде марта.

Сайт «Подмосковье сегодня» отмечает, что нынешняя температура превышает климатическую норму на 7−8 градусов и по времени опережает ее на месяц.

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