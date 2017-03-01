В Перми откроется выставка «денежных дам», посвящённая женскому образу на банкнотах. На ней представят купюры с портретами реальных лиц и символическими образами женщин. Выставка «Деньги о женщинах, женщины о деньгах» откроется в Перми 3 марта в Галерее туфельки.

На экспозиции представят более 600 банкнот с изображением женщин. В основе выставки — коллекция пермяка Николая Шафранского. На банкнотах можно будет увидеть изображения Астрид Линдгрен, Марии Монтессори, Сезарии Эворы, Клары Цеткин, Греты Гарбо и других известных женщин.

Выставка продлится в Перми до 15 апреля.