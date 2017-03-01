Пассажиры городской электрички смогут уехать «туда и обратно» дешевле

Она составит 2 рубля и будет предоставляться тем пассажирам, кто приобретает билеты в пригородных кассах сразу «туда и обратно». Таким образом, общая стоимость проездного документа на две поездки составит 36 рублей вместо 38.

Как рассказали в пресс-службе КрасЖД, маршруты движения городских электричек, на которые распространяется новая скидка, — это участки Бугач — Красноярск-Северный, Сады — Красноярск — Овинный и Енисей — Дивногорск. На всех направлениях действует единый городской тариф — 19 рублей за одну поездку, независимо от дальности.

Ежедневно внутригородские поезда доставляют к местам работы и учебы и обратно около 5 тысяч жителей Красноярска.

Проект «Городская электричка» — это 60 км путей в черте Красноярска. В схему движения входят 17 остановочных пунктов на территории Красноярска и 6 — на маршруте от Красноярска до Дивногорска. Для удобства пассажиров Красноярская железная дорога и компания «Краспригород», совместно с правительством Красноярского края и администрацией Красноярска, ведут постоянную работу по расширению спектра услуг и совершенствованию инфраструктуры проекта «Городская электричка».