МЧС Башкирии предупреждает водителей о снегопаде и гололедице на дорогах
ГУ МЧС РФ по РБ предупреждает водителей Башкирии об опасных погодных явлениях.
ГУ МЧС РФ по РБ предупреждает водителей Башкирии об опасных погодных явлениях.
Так, сегодня в республике ожидается гололедица и ухудшение видимости до 500−1000 м на отдельных участках дорог
Прогнозируется затруднение движения транспорта, ограничение пропускной способности, увеличение числа мелких аварий на федеральных трассах, возникновение ДТП на автодорогах регионального и федерального значения М-5, М-7, Р-240 в связи с погодными условиями и недисциплинированностью водителей.