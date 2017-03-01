МЧС Башкирии предупреждает водителей о снегопаде и гололедице на дорогах

Так, сегодня в республике ожидается гололедица и ухудшение видимости до 500−1000 м на отдельных участках дорог из-за снегопада. В остальном ночью прогнозируется облачная погода с прояснением, небольшой снег, по востоку до умеренного, слабый гололед, на дорогах гололедица. Днем переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью -4,-9°, при прояснении -12,-17°, днем +1,-4°.

Прогнозируется затруднение движения транспорта, ограничение пропускной способности, увеличение числа мелких аварий на федеральных трассах, возникновение ДТП на автодорогах регионального и федерального значения М-5, М-7, Р-240 в связи с погодными условиями и недисциплинированностью водителей.