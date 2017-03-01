Казахстанцев предупредили о краже личных данных через интернет-банкинг
В Казахстане распространились случаи кражи персональных данных пользователей
В Казахстане распространились случаи кражи персональных данных пользователей
Служба реагирования на компьютерные инциденты предупреждает о распространении злоумышленниками ссылки на вредоносное программное обеспечение, которое крадет персональные данные клиента — логин/пароль
Инцидент связан с распространением вредоносного
Вредоносный файл может попасть на компьютер жертвы следующими способами: посещение сайта по ссылке (URL), скачивание через ранее установленное вредоносное программное обеспечение (Downloader), через внешние носители (USB, CD/DVD).
«Вредоносное ПО устанавливается в браузер и меняет конфигурации прокси в prefs.js и на самом компьютере в rundll32.exe.
Вредоносный скрипт обрабатывает запросы и перенаправляет логин/пароль
Если в работе
«Чтобы удостоверится в отсутствии данного вредоносного ПО у вас на компьютере, проверьте наличие ссылки, как указано на рисунке в настройках по пути: свойства браузера > подключения > настройка сети, — говорится в сообщении службы реагирования.