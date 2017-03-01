Найден древнейший организм на Земле

Следы бактерий, живших на планете около 3770−4280 миллионов лет назад вблизи подводных гидротермальных источников, найдены в породах Нуввуагиттука — древнейших скал планеты.

Ученые в исследованных образцах обнаружили трубчатые и нитевидные структуры, а также гранулы оксида железа и карбонаты, что, по их мнению, свидетельствует о протекании в прошлом биологической активности.

Находка ученых уточняет проведенные ранее датировки древних следов жизни, найденных в образцах из того же Нуввуагиттука, а также строматолитах из Гренландии.