Найден древнейший организм на Земле
Международный коллектив палеобиологов обнаружил древнейшие из известных окаменелые фрагменты жизни на Земле. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature.
Международный коллектив палеобиологов обнаружил древнейшие из известных окаменелые фрагменты жизни на Земле. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature.
Следы бактерий, живших на планете около 3770−4280 миллионов лет назад вблизи подводных гидротермальных источников, найдены в породах Нуввуагиттука — древнейших скал планеты.
Ученые в исследованных образцах обнаружили трубчатые и нитевидные структуры, а также гранулы оксида железа и карбонаты, что, по их мнению, свидетельствует о протекании в прошлом биологической активности.
Находка ученых уточняет проведенные ранее датировки древних следов жизни, найденных в образцах из того же Нуввуагиттука, а также строматолитах из Гренландии.