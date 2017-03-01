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07:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Найден древнейший организм на Земле

Международный коллектив палеобиологов обнаружил древнейшие из известных окаменелые фрагменты жизни на Земле. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature.

Источник: Reuters

Следы бактерий, живших на планете около 3770−4280 миллионов лет назад вблизи подводных гидротермальных источников, найдены в породах Нуввуагиттука — древнейших скал планеты.

Ученые в исследованных образцах обнаружили трубчатые и нитевидные структуры, а также гранулы оксида железа и карбонаты, что, по их мнению, свидетельствует о протекании в прошлом биологической активности.

Находка ученых уточняет проведенные ранее датировки древних следов жизни, найденных в образцах из того же Нуввуагиттука, а также строматолитах из Гренландии.

Имеющиеся у биологов данные указывают, что уже около 3,7 миллиарда лет назад микроорганизмы были распространены практически по всей толще океана.
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