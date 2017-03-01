Жителей Канска удивил плавающий по реке белый лебедь
Птица появляется на Кане в течение нескольких дней.
Птица появляется на Кане в течение нескольких дней.
Жители Канска уже несколько дней наблюдают за белым лебедем, который то и дело появляется на реке Кан. Люди считают эту белоснежную птицу, появившуюся в городе в феврале, предвестником теплой и ранней весны.
Заметили лебедя рыбаки, сняли его на камеру мобильного телефона и поделились видео в социальных сетях. Так птица стала притяжением всеобщего внимания в городе.
Как поясняют
«Дело в том, что ситуация с климатом меняется. И на сегодняшний день в соседнем Алтайском крае есть места, где лебеди совсем не улетают на зимовку, они там зимуют и потомство выводят. То, что он один, — это, конечно, ненормально. И время не совсем подходящее. Может быть, он
Не исключено, что лебедь из Канска зимовал