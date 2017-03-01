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07:10 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Жителей Канска удивил плавающий по реке белый лебедь

Птица появляется на Кане в течение нескольких дней.

Жители Канска уже несколько дней наблюдают за белым лебедем, который то и дело появляется на реке Кан. Люди считают эту белоснежную птицу, появившуюся в городе в феврале, предвестником теплой и ранней весны.

Заметили лебедя рыбаки, сняли его на камеру мобильного телефона и поделились видео в социальных сетях. Так птица стала притяжением всеобщего внимания в городе.

Как поясняют специалисты-орнитологи, сейчас у лебедей продолжается зимовка.

«Дело в том, что ситуация с климатом меняется. И на сегодняшний день в соседнем Алтайском крае есть места, где лебеди совсем не улетают на зимовку, они там зимуют и потомство выводят. То, что он один, — это, конечно, ненормально. И время не совсем подходящее. Может быть, он где-то на водохранилище задержался. Оттепель, тает. Может, это и сподвигло его двигаться на юг», — отмечает заместитель начальника отдела красноярского управления Росприроднадзора Александр Логутов.

Не исключено, что лебедь из Канска зимовал где-то недалеко в пределах региона или в соседнем Алтайском крае, где птицы на зиму совсем не улетают.

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