Блондинка с тремя детьми стала самой красивой мамой Новосибирска

Цель конкурса «Леди Новосибирск» — привлечение внимания к вопросам материнства и детства, а также создание условий для формирования образа успешной и активной женщины.

— Несколько месяцев прошло с тех пор как участницы новосибирского этапа нашего проекта впервые окунулись в эту насыщенную и интересную конкурсную программу, — говорит организатор конкурса Елена Шкуратова. — За это время каждая из 17-ти претенденток многому научилась, приобрела полезные знания, навыки и, как ни парадоксально, новых подруг.

«Леди Сибирь-Новосибирск» — это не просто конкурс красоты среди мам, это социально-значимый проект, где участвуют женщины прекрасные не только снаружи, но и внутри.

В финале приняли участие 17 самых красивых жительниц Новосибирска в возрасте от 23 до 45 лет. Обязательное условие — они должны воспитывать одного и более детей.