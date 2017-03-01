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07:33 (мск), источник: VN.RU

Блондинка с тремя детьми стала самой красивой мамой Новосибирска

В областном центре прошел финал конкурса красоты среди мам «Леди Сибирь-Новосибирск 2017». В нем приняли участие 17 самых обаятельных женщин. Королевой красоты среди них признана 35-летняя Наталия Андреева.

Цель конкурса «Леди Новосибирск» — привлечение внимания к вопросам материнства и детства, а также создание условий для формирования образа успешной и активной женщины.

— Несколько месяцев прошло с тех пор как участницы новосибирского этапа нашего проекта впервые окунулись в эту насыщенную и интересную конкурсную программу, — говорит организатор конкурса Елена Шкуратова. —  За это время каждая из 17-ти претенденток многому научилась, приобрела полезные знания, навыки и, как ни парадоксально, новых подруг.

«Леди Сибирь-Новосибирск» — это не просто конкурс красоты среди мам, это социально-значимый проект, где участвуют женщины прекрасные не только снаружи, но и внутри.

В финале приняли участие 17 самых красивых жительниц Новосибирска в возрасте от 23 до 45 лет. Обязательное условие — они должны воспитывать одного и более детей.

— От прошлых лет нынешний конкурс отличался тем, что мы углубили подготовку по хореографии и сценической речи, — продолжает Елена Шкуратова, которая, кстати, сама является удивительной красавицей. —  Финал прошел феерически. Первый выход — бурлеск. Яркий, красочный, эффектный. Нашим женщинам пришлось пройти спортивный, кулинарный, благотворительный этапы. Помимо множества подарков и шикарных платьев каждая из участниц получила море цветов и корзины косметики.

«Леди Сибирь-Новосибирск 2017» стала 35-летняя Наталья Андреева, а «Первой Вице-Леди Новосибирска» — 27-летняя Ульяна Артамонова. Обе станут участницами проекта «Леди Сибири», а победительница регионального конкурса будет бороться за титул «Миссис Мира», который состоится в Лас-Вегасе в июне.

«Леди Новосибирск-2017 Наталия Андреева.

Источник: Организаторы конкурса

— У меня прекрасный муж и трое замечательных детей, — говорит «Леди Сибирь-Новосибирск 2017 Наталия Андреева. —  Ивану десять лет, Марии семь лет, Аленушке — пять. Сын отлично учится в гимназии, занимается хоккеем с мячом, английским и шахматами. У Маши — разряд по художественной гимнастике, а Алена занимается плаванием и хорошо рисует. В общем, скучать нам не приходится. Я люблю путешествовать, вкусную еду и умных людей. Считаю, что сила женщины в ее слабости. В людях ценю простоту и чувство юмора. Хотим с мужем, чтобы наша семья стала началом большой и крепкой династии. В ближайших планах — заняться собственным бизнесом.

— По образованию я юрист, но нашла себя в другой профессии, работаю стилистом-визажистом, — говорит «Первая Вице-Леди Новосибирска». —  Люблю дарить своим клиентам положительные эмоции и бесконечно заряжаюсь ими сама. Я очень активная личность, люблю спорт, постоянно посещаю различные мастер-классы, но на первом месте всегда остается моя семья. Быть хорошей матерью и женой — главная цель в моей жизни. Любить жизнь и окружающих, быть искренним и честным человеком считаю главными качествами. Принять участие в конкурсе красоты — давняя мечта, а мечты должны сбываться.

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