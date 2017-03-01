Блондинка с тремя детьми стала самой красивой мамой Новосибирска
В областном центре прошел финал конкурса красоты среди мам «Леди
В областном центре прошел финал конкурса красоты среди мам «Леди
Цель конкурса «Леди Новосибирск» — привлечение внимания к вопросам материнства и детства, а также создание условий для формирования образа успешной и активной женщины.
— Несколько месяцев прошло с тех пор как участницы новосибирского этапа нашего проекта впервые окунулись в эту насыщенную и интересную конкурсную программу, — говорит организатор конкурса Елена Шкуратова. — За это время каждая из 17-ти претенденток многому научилась, приобрела полезные знания, навыки и, как ни парадоксально, новых подруг.
«Леди Сибирь-Новосибирск» — это не просто конкурс красоты среди мам, это
В финале приняли участие 17 самых красивых жительниц Новосибирска в возрасте от 23 до 45 лет. Обязательное условие — они должны воспитывать одного и более детей.
— От прошлых лет нынешний конкурс отличался тем, что мы углубили подготовку по хореографии и сценической речи, — продолжает Елена Шкуратова, которая, кстати, сама является удивительной красавицей. — Финал прошел феерически. Первый выход — бурлеск. Яркий, красочный, эффектный. Нашим женщинам пришлось пройти спортивный, кулинарный, благотворительный этапы. Помимо множества подарков и шикарных платьев каждая из участниц получила море цветов и корзины косметики.
«Леди
«Леди Новосибирск-2017 Наталия Андреева.
— У меня прекрасный муж и трое замечательных детей, — говорит «Леди
— По образованию я юрист, но нашла себя в другой профессии, работаю