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10:52 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Краснодарские парковки перешли на безналичную оплату

С этого дня оплатить парковку в Краснодаре можно будет только в безналичной форме.

Аналогично работают парковки в Москве, Санкт-Петербурге, Белгороде, Казани, Туле и других городах.

Как отмечают инициаторы нововведения, новый порядок оплаты позволяет экономить средства, так как предусматривает поминутную тарификацию парковки. Кроме того, при оплате через СМС-сообщение или мобильное приложение нет необходимости подходить к паркомату, что актуально в осенне-зимний период. Комиссию за безналичную оплату берет на себя не пользователь, а оператор.

Как рассказали в компании «Городские Парковки», выемка из паркоматов денег, поступающих при наличном способе оплаты, требует дополнительных затрат, инкассацию и банковские операции по перечислению денежных средств на банковский счет. Кроме того, наличие денег в паркомате увеличивает вероятность взлома оборудования злоумышленниками. Также важно, что безналичная форма оплаты парковки максимально «прозрачна» и позволяет четко контролировать поступление и расходование средств.

Кроме оплаты парковки в безналичной форме, с сегодняшнего дня для краснодарских автомобилистов вводят еще одно новшество — с 20:00 до 08:00 оставить машину на всех парковках улично-дорожной сети и ряде парковок, оснащенных стойками въезда и выезда, можно бесплатно.

На сегодняшний день в Краснодаре действуют 195 платных муниципальных парковок вместимостью более 6,5 тысяч машиномест, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

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