Краснодарские парковки перешли на безналичную оплату
С этого дня оплатить парковку в Краснодаре можно будет только в безналичной форме.
С этого дня оплатить парковку в Краснодаре можно будет только в безналичной форме.
Аналогично работают парковки в Москве,
Как отмечают инициаторы нововведения, новый порядок оплаты позволяет экономить средства, так как предусматривает поминутную тарификацию парковки. Кроме того, при оплате через
Как рассказали в компании «Городские Парковки», выемка из паркоматов денег, поступающих при наличном способе оплаты, требует дополнительных затрат, инкассацию и банковские операции по перечислению денежных средств на банковский счет. Кроме того, наличие денег в паркомате увеличивает вероятность взлома оборудования злоумышленниками. Также важно, что безналичная форма оплаты парковки максимально «прозрачна» и позволяет четко контролировать поступление и расходование средств.
Кроме оплаты парковки в безналичной форме, с сегодняшнего дня для краснодарских автомобилистов вводят еще одно новшество — с 20:00 до 08:00 оставить машину на всех парковках
На сегодняшний день в Краснодаре действуют 195 платных муниципальных парковок вместимостью более 6,5 тысяч машиномест, сообщили ГТРК «Кубань» в