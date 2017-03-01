В московской подземке появился робот-помощник
Горожане уже могли увидеть андроида перед Новым годом на станции Лужники Московского центрального кольца. Теперь его планируют регулярно привлекать к поздравлению пассажиров.
Горожане уже могли увидеть андроида перед Новым годом на станции Лужники Московского центрального кольца. Теперь его планируют регулярно привлекать к поздравлению пассажиров.
У метро появился свой
Как рассказали в
«Робот также положительно зарекомендовал себя на выставках, в которых участвовал транспортный комплекс. Теперь мы решили взять его на постоянную работу», — отметили в пресс-центре.
Пока андроид находится в центральном офисе Московского метрополитена на станции «Проспект Мира» и пользуется большой популярностью у сотрудников. На какой именно праздник Метрошу покажут пассажирам, пока не решено.
Робот обладает чувством юмора, он сможет обмениваться шутками с пассажирами. Андроид способен запоминать имена тех, с кем познакомился, и распознавать лица. Робот также может подмигивать, показывать глазами сердечки, делать снимки и печатать фотографии. Впервые андроида можно было увидеть на стенде транспортного комплекса во время Урбанистического форума — 2016.