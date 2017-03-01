В московской подземке появился робот-помощник

У метро появился свой робот-помощник с голубыми светящимися глазами и сенсорным экраном на груди. Его планируют привлекать к праздничным мероприятиям, которые проводятся на станциях подземки и Московского центрального кольца (МЦК). Робот будет поздравлять пассажиров и поднимать им настроение.

Как рассказали в пресс-центре МЦК в Московском метрополитене, производитель уже передавал андроида Метрошу на тестирование. Например, в экспериментальном режиме робот поздравлял с Новым годом пассажиров МЦК на станции Лужники в декабре. Андроид общался с горожанами и желал им счастья в 2017 году.