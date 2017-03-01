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10:51 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В московской подземке появился робот-помощник

Горожане уже могли увидеть андроида перед Новым годом на станции Лужники Московского центрального кольца. Теперь его планируют регулярно привлекать к поздравлению пассажиров.

У метро появился свой робот-помощник с голубыми светящимися глазами и сенсорным экраном на груди. Его планируют привлекать к праздничным мероприятиям, которые проводятся на станциях подземки и Московского центрального кольца (МЦК). Робот будет поздравлять пассажиров и поднимать им настроение.

Как рассказали в пресс-центре МЦК в Московском метрополитене, производитель уже передавал андроида Метрошу на тестирование. Например, в экспериментальном режиме робот поздравлял с Новым годом пассажиров МЦК на станции Лужники в декабре. Андроид общался с горожанами и желал им счастья в 2017 году.

«Робот также положительно зарекомендовал себя на выставках, в которых участвовал транспортный комплекс. Теперь мы решили взять его на постоянную работу», — отметили в пресс-центре.

Пока андроид находится в центральном офисе Московского метрополитена на станции «Проспект Мира» и пользуется большой популярностью у сотрудников. На какой именно праздник Метрошу покажут пассажирам, пока не решено.

Робот обладает чувством юмора, он сможет обмениваться шутками с пассажирами. Андроид способен запоминать имена тех, с кем познакомился, и распознавать лица. Робот также может подмигивать, показывать глазами сердечки, делать снимки и печатать фотографии. Впервые андроида можно было увидеть на стенде транспортного комплекса во время Урбанистического форума — 2016.

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