Почти две тысячи точек продажи цветов будет действовать в преддверии 8 Марта

В преддверии 8 Марта москвичи смогут купить цветы в более чем 1,8 тысячи торговых точек. Это специализированные магазины, а также павильоны в крупных торговых центрах и гипермаркетах.

В столицу их привозят из-за границы, из регионов России и из столичных совхозов. Как подчеркнули в Департаменте торговли и услуг Москвы, цветы идут из Тульской и Калужской областей, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Мордовии, Пензы, Ижевска, Екатеринбурга. Доля поставок из регионов России составляет около 35 процентов. Преимущественно привозят розы и тюльпаны.

Цветы в Москву также импортируют из-за рубежа. Основные страны — Эквадор (60 процентов), Голландия (20 процентов), Колумбия (13 процентов), Кения, Израиль и Китай (в общей сложности менее семи процентов). Из этих стран в основном везут розы (43 процента), хризантемы (22 процента), гвоздики (11 процентов).

По данным Департамента, за последние три месяца в столице было продано около 24 миллионов цветов. В среднем в месяц москвичи покупают их около восьми миллионов штук.