Почти две тысячи точек продажи цветов будет действовать в преддверии 8 Марта
Самые популярные у москвичей цветы — розы, хризантемы, гвоздики и тюльпаны.
Самые популярные у москвичей цветы — розы, хризантемы, гвоздики и тюльпаны.
В преддверии 8 Марта москвичи смогут купить цветы в более чем 1,8 тысячи торговых точек. Это специализированные магазины, а также павильоны в крупных торговых центрах и гипермаркетах.
В столицу их привозят
Цветы в Москву также импортируют
По данным Департамента, за последние три месяца в столице было продано около 24 миллионов цветов. В среднем в месяц москвичи покупают их около восьми миллионов штук.