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10:56 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Почти две тысячи точек продажи цветов будет действовать в преддверии 8 Марта

Самые популярные у москвичей цветы — розы, хризантемы, гвоздики и тюльпаны.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В преддверии 8 Марта москвичи смогут купить цветы в более чем 1,8 тысячи торговых точек. Это специализированные магазины, а также павильоны в крупных торговых центрах и гипермаркетах.

Самыми популярными на рынке считаются розы, хризантемы, гвоздики. К 8 Марта большим спросом также пользуются тюльпаны.
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В столицу их привозят из-за границы, из регионов России и из столичных совхозов. Как подчеркнули в Департаменте торговли и услуг Москвы, цветы идут из Тульской и Калужской областей, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Мордовии, Пензы, Ижевска, Екатеринбурга. Доля поставок из регионов России составляет около 35 процентов. Преимущественно привозят розы и тюльпаны.

Цветы в Москву также импортируют из-за рубежа. Основные страны — Эквадор (60 процентов), Голландия (20 процентов), Колумбия (13 процентов), Кения, Израиль и Китай (в общей сложности менее семи процентов). Из этих стран в основном везут розы (43 процента), хризантемы (22 процента), гвоздики (11 процентов).

По данным Департамента, за последние три месяца в столице было продано около 24 миллионов цветов. В среднем в месяц москвичи покупают их около восьми миллионов штук.

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