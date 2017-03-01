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10:43 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Выставку кошачьих портретов можно посмотреть в Сочи

Выставку кошачьих портретов можно посмотреть в Сочи. Вернисаж, приуроченный ко Дню кошек, состоится в музее Николая Островского.

Источник: ГТРК «Кубань»

В выставке принимают участие воспитанники сочинских школ искусств. Также в экспозицию вошли экспонаты из частных собраний.

Галерея «кошачьих портретов» создавалась с использованием разнообразных художественных техник. В залах музея можно будет увидеть более ста котов, кошек и котят самых разных пород, цветов и фактур: из папье-маше и фарфора, акварельные и керамические, кошки-наброски и кошки-скульптуры, рыбаки и воришки, мечтатели и обжоры, музыканты и хулиганы.

На выставке для маленьких посетителей будут проводиться интерактивные экскурсии. В игровой форме можно будет ближе познакомиться с миром этих животных, посмотреть мультфильмы, а также принять участие в мастер-классах и сделать свою собственную кошку, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

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