Выставку кошачьих портретов можно посмотреть в Сочи

В выставке принимают участие воспитанники сочинских школ искусств. Также в экспозицию вошли экспонаты из частных собраний.

Галерея «кошачьих портретов» создавалась с использованием разнообразных художественных техник. В залах музея можно будет увидеть более ста котов, кошек и котят самых разных пород, цветов и фактур: из папье-маше и фарфора, акварельные и керамические, кошки-наброски и кошки-скульптуры, рыбаки и воришки, мечтатели и обжоры, музыканты и хулиганы.