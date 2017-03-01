Выставку кошачьих портретов можно посмотреть в Сочи
Выставку кошачьих портретов можно посмотреть в Сочи. Вернисаж, приуроченный ко Дню кошек, состоится в музее Николая Островского.
Выставку кошачьих портретов можно посмотреть в Сочи. Вернисаж, приуроченный ко Дню кошек, состоится в музее Николая Островского.
В выставке принимают участие воспитанники сочинских школ искусств. Также в экспозицию вошли экспонаты из частных собраний.
Галерея «кошачьих портретов» создавалась с использованием разнообразных художественных техник. В залах музея можно будет увидеть более ста котов, кошек и котят самых разных пород, цветов и фактур: из
На выставке для маленьких посетителей будут проводиться интерактивные экскурсии. В игровой форме можно будет ближе познакомиться с миром этих животных, посмотреть мультфильмы, а также принять участие в