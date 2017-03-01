Первый день весны в Украине принесет потепление до +16
В среду, 1 марта, в Украине ожидается потепление. Об этом во вторник, 28 февраля сообщил Украинский Гидрометеорологический центр.
В среду, 1 марта, в Украине ожидается потепление. Об этом во вторник, 28 февраля сообщил Украинский Гидрометеорологический центр.
На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь, ветер южный, 7−12 м / с, местами порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью +2 … + 8 градусов, в Черновицкой и Закарпатской областях 0 … + 6 градусов, днем +9 … + 16 градусов. В Карпатах ночью без осадков, днем дождь с мокрым снегом, температура воздуха ночью -2 … + 3 градуса, днем +1 … + 6 градусов.
В Моршине ночью без осадков, днем дождь, температура ночью +4 … + 6 градусов, днем +12 … + 14 градусов. В Трускавце ночью без осадков, днем дождь, температура ночью +5 … + 7 градусов, днем +13 … + 15 градусов. В Сваляве ночью без осадков, днем дождь, температура ночью +3 … + 5 градусов, днем +11 … + 13 градусов.
На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью -2 … + 5 градусов, днем +7 … + 14 градусов, в Сумской области +4 … + 9 градусов.
В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью -2 … + 5 градусов, днем +7 … + 14 градусов.
На востоке Украины переменная облачность, без осадков, местами туман, ветер
На юге Украины переменная облачность, без осадков, местами туман, ветер
В Крыму переменная облачность, без осадков, местами туман, ветер
В Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью +2 … + 4 градуса, днем +11 … + 13 градусов.