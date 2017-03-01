Нашёлся владелец оставленных в Иркутском музыкальном театре медалей

Как сообщили «Байкал Инфо» в театре 1 марта, ветеран Михаил Анатольевич, которому принадлежат награды, не обратился к сотрудникам театра в день пропажи, так как не был уверен в том, что оставил их именно там и уже, отчаявшись, собирался делать дубликаты.

Напомним, 22 февраля в фойе музыкального театра перед проведением губернаторского приема ко Дню защитника отечества были найдены медали времен Великой Отечественной войны. После никто из гостей не обратился к сотрудникам театра, и 27 февраля награды были переданы в совет ветеранов. По оценке председателя совета Владимира Баранова, две медали из пяти оставленных являются достаточно редкими, хоть это и дубликаты.