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10:26 (мск), источник: Baikal-info.ru

Нашёлся владелец оставленных в Иркутском музыкальном театре медалей

Владелец медалей, которые были оставлены 22 февраля 2017 года в фойе Иркутского музыкального театра им. Загурского, нашёлся после выхода на местном телевидении сюжетов.

Как сообщили «Байкал Инфо» в театре 1 марта, ветеран Михаил Анатольевич, которому принадлежат награды, не обратился к сотрудникам театра в день пропажи, так как не был уверен в том, что оставил их именно там и уже, отчаявшись, собирался делать дубликаты.

Напомним, 22 февраля в фойе музыкального театра перед проведением губернаторского приема ко Дню защитника отечества были найдены медали времен Великой Отечественной войны. После никто из гостей не обратился к сотрудникам театра, и 27 февраля награды были переданы в совет ветеранов. По оценке председателя совета Владимира Баранова, две медали из пяти оставленных являются достаточно редкими, хоть это и дубликаты.

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