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07:53 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцы стали реже ездить на метро

В Новосибирском метрополитене за год снизился объем пассажиров, сообщает Новосибирскстат.

Новосибирцы стали реже ездить на метро, сообщает Новосибирскстат.

Перевозки пассажиров городским электрическим транспортом в Новосибирской области в 2016 году составили 153,2 млн человек, что на 1,2% меньше, чем в 2015 году (155,1 млн человек).

Половина перевозок Горэлектротранспорта приходится на метрополитен. Его показатели тоже снизились, — на 2%.

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