Новосибирцы стали реже ездить на метро
В Новосибирском метрополитене за год снизился объем пассажиров, сообщает Новосибирскстат.
В Новосибирском метрополитене за год снизился объем пассажиров, сообщает Новосибирскстат.
Новосибирцы стали реже ездить на метро, сообщает Новосибирскстат.
Перевозки пассажиров городским электрическим транспортом в Новосибирской области в 2016 году составили 153,2 млн человек, что на 1,2% меньше, чем в 2015 году (155,1 млн человек).
Половина перевозок Горэлектротранспорта приходится на метрополитен. Его показатели тоже снизились, — на 2%.