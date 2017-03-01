В Сибири расчеты комплексов «Панцирь» и С-300 подняли по тревоге

В рамках начавшегося 1 марта масштабного учения сил ПВО и авиации Центрального военного округа по тревоге подняты дислоцированные в Сибири расчеты ракетных комплексов «Панцирь-С1» и С-300ПМ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на помощника командующего войсками округа, полковника Ярослава Рощупкина.

По его словам, в маневрах участвуют свыше 2,5 тыс. военнослужащих и задействованы порядка 200 единиц военной техники, среди которых — фронтовые бомбардировщики Су-24М и модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

«Зенитчики совершили марш в назначенный район, где приступили к отработке задач по прикрытию военных объектов от массированного ракетно-бомбового удара условного противника, в роли которого выступают авиаполки, дислоцированные в Пермском крае и Челябинской области», — сообщил Рощупкин.

В сообщении говорится, что масштабные учения продлятся до конца марта и завершатся на полигоне в Астраханской области, где состоятся боевые стрельбы.