Взяли с поличным. Деньги в обмен на жизни?
В Кузбассе разгорелся очередной коррупционный скандал.
В Кузбассе разгорелся очередной коррупционный скандал.
Заместитель руководителя областной инспекции труда стала фигурантом уголовного дела. Женщину подозревают в том, что она хотела «простить» строительной компании нарушения техники безопасности. Не бесплатно, конечно. В подробностях разбиралась корреспондент «АиФ — Кузбасс».
Цена «прощения».
Задержали заместителя главного областного инспектора труда прямо в момент получения взятки. Следователи считают, что в декабре прошлого года женщина обнаружила, что строители одной из кузбасских компаний работают без касок, очков и других средств защиты. Как пояснили в
Несчастные случаи на кузбасских предприятиях происходят регулярно. В октябре 2016 г. в Кемерове бетонщик упал с девятого этажа строящегося дома. Упал, спасаясь! Мужчина пытался отскочить от падающего с крыши листа фанеры и поскользнулся. Падая, он сломал леса на всех восьми этажах. К счастью, сам отделался только царапинами. В ноябре прошлого года в областном центре насмерть разбился дворник, когда убирал снег с крыши. Как выяснили следователи, работал мужчина без страховочного троса. Регулярно специалисты выявляют нарушения правил безопасности и на угольных предприятиях. Совсем недавно, 17 февраля, инспекторы Ростехнадзора буквально спасли жизни горняков шахты «Бутовской». В забое могла взорваться пыль, датчики метана были неисправны, а проходческий комбайн работал со сломанным взрывозащитным орошением. Взрыв был лишь вопросом времени.
В глазах только деньги.
В 2015 г. суд вынес приговор бывшему инспектору Ростехнадзора, который тоже забыл о жизни горняков. Мужчина разрешил нарушать правила техники безопасности на контролируемых им шахтах и пообещал принимать выгодные для предприятий решения. В качестве благодарности от шахты «Есаульской» благодетель получил несколько КаМАЗов гравия, а от «Усковской» — четыре тонны металлоконструкций. Всё это совершенно бесплатно на шахтовой технике рабочие доставляли на дачу инспектора в Мыски. Стройматериалов — на 450 тыс. руб. Шахты суд наказал штрафом в 1 млн руб. с каждой, а инспектора — штрафом в 800 тыс. руб. Не самое строгое наказание, если учесть, что на кону стояли жизни людей. Коррупционеры хорошо понимают, что несоблюдение техники безопасности на опасных предприятиях может привести к беде. Все правила написаны кровью тех же горняков. Но, принимая взятку, они не связывают её с угрозой для жизни людей. Например, инспектор Ростехнадзора «прощал» незначительные нарушения и был уверен, что