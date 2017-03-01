Взяли с поличным. Деньги в обмен на жизни?

Заместитель руководителя областной инспекции труда стала фигурантом уголовного дела. Женщину подозревают в том, что она хотела «простить» строительной компании нарушения техники безопасности. Не бесплатно, конечно. В подробностях разбиралась корреспондент «АиФ — Кузбасс».

Цена «прощения».

Задержали заместителя главного областного инспектора труда прямо в момент получения взятки. Следователи считают, что в декабре прошлого года женщина обнаружила, что строители одной из кузбасских компаний работают без касок, очков и других средств защиты. Как пояснили в пресс-службе областного Следственного комитета, компании грозил крупный штраф и приостановление работ. Но инспектор предложила директору закрыть на нарушение глаза. Цена «услуги» — 25 тыс. руб. А руководство компании обратилось в полицию.

Несчастные случаи на кузбасских предприятиях происходят регулярно. В октябре 2016 г. в Кемерове бетонщик упал с девятого этажа строящегося дома. Упал, спасаясь! Мужчина пытался отскочить от падающего с крыши листа фанеры и поскользнулся. Падая, он сломал леса на всех восьми этажах. К счастью, сам отделался только царапинами. В ноябре прошлого года в областном центре насмерть разбился дворник, когда убирал снег с крыши. Как выяснили следователи, работал мужчина без страховочного троса. Регулярно специалисты выявляют нарушения правил безопасности и на угольных предприятиях. Совсем недавно, 17 февраля, инспекторы Ростехнадзора буквально спасли жизни горняков шахты «Бутовской». В забое могла взорваться пыль, датчики метана были неисправны, а проходческий комбайн работал со сломанным взрывозащитным орошением. Взрыв был лишь вопросом времени.

В глазах только деньги.