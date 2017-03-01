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08:01 (мск), источник: ДЕЙТА

В Дальневосточном морском заповеднике сменился директор

В Дальневосточном морском заповеднике, который является филиалом «Национального научного центра морской биологии» ДВО РАН, сменился руководитель. Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на информированный источник.

Напомним, что с осени 2016 года Дальневосточный морской заповедник оказался в центре криминальных скандалов и криминальных историй. В конце октября на акватории бухты Калевала произошла перестрелка, в которой пострадал как минимум один человек. Правоохранительные органы до сих пор разбираются с той историей. Примерно в то же время в заповеднике прошло несколько прокурорских проверок, которые выявили ряд нарушений, допущенных руководством заповедника.

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А в начале января текущего года недалеко от кордона заповедника в районе все той же бухты Калевала произошла драка, в которой, по некоторым данным, принял участие директор учреждения Сергей Долганов. В результате инцидента научный сотрудник заповедника Елена Чубарь получила перелом костей руки. По этому делу правоохранительными органами проводится проверка.

Как стало известно ИА «Дейта», сегодня, 1 марта, коллективу Дальневосточного морского заповедника был представлен новый директор — Якушевский Николай Александрович. О нем пока известно немногое — возраст 53 года, в прошлом — офицер-пограничник. О причинах смены руководителя заповедника официальных комментариев пока нет.

Отметим, что в прошлом январе сменился руководитель другого филиала «Национального научного центра морской биологии» ДВО РАН — Приморского океанариума. Эту кадровую перестановку связывают со скандалом о гибели морских животных в океанариуме. Всего в учреждении с 2013 года погибло 14 крупных животных. А после гибели сивуча и двух дельфинов ситуация в океанариуме получила широкий общественный резонанс, а правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

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