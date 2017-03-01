Локоть назвал опасные участки рек в Новосибирске, которые могут затопить

Локоть назвал опасные из-за возможного подтопления участки рек в Новосибирске, сообщает пресс-служба мэрии.

28 февраля мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил усилить контроль за проводимыми в городе работами по очистке кровель от снега и наледи, состоянием малых рек и ливневых канализаций в рамках противопаводковых мероприятий.

«Особенно меня беспокоит участок реки Ельцовки в районе 25-й медсанчасти, где она впадает в коллектор. Необходимо всё проверить, очистить, чтобы вода свободно проходила», — обратил внимание мэр Анатолий Локоть.

Также глава города поручил руководителю Кировского района держать на особом контроле промывку ливневых коллекторов в Северо-Чемском и Затулинском микрорайонах, к этой работе уже приступили специалисты МКУ «Гормост».

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии Александр Ерохин сообщил, что большинство русел рек в Новосибирске заснежены, но проходимы, вода идёт свободно. Все оголовки водопропускных труб находятся в рабочем состоянии. «Риски здесь такие: когда пойдёт большая волна, нужно следить, чтобы приёмные оголовки не засорились. Мы постоянно мониторим ситуацию на малых реках и улицах, которые находятся вблизи», — добавил Ерохин.